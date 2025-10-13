उत्तर प्रदेश में खाद्य विभाग ने दिवाली से पहले मिलाटव के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है, लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर अधिकारियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. यूपी के गोरखपुर में खाद्य विभाग ने मिलावाट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. कानपुर से गोरखपुर आ रहा 1 हजार किलो मिलावटी खोवा खाद्य विभाग ने जब्त किया है.

दरअसल, गोरखपुर-वाराणसी मार्ग पर महोब के पास खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने सुबह 4:00 बजे प्राइवेट बस स्टैंड पर छापेमार कार्रवाई की. खाद्य विभाग की टीम ने 1 हजार किलो मिलावटी खोवा बरामद किया. बताया गया कि ये खोवा कानपुर से लाया जा रहा है, जिसे जब्त कर लिया गया है. साथ ही जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है.

मिलावटखोरों पर होगी कार्रवाई

गोरखपुर के सहायक आयुक्‍त खाद्य डा. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि, सूचना के आधार पर छापेमार कार्रवाई की गई है. इसमें जो लोग भी शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ये मिलावटी खोवा कानपुर से एक हजार किलो लाया गया है. ये खोवा बोरों में रखकर लाया गया है. इसकी गुणवत्‍ता ठीक नहीं है. परीक्षण करके प्रथम दृष्‍टया वि‍धिक कार्रवाई की जाएगी.

शुरुआती जांच में खोवा की गुणवत्ता रही खराब- अधिकारी

उन्‍होंने बताया कि इसकी गुणवत्ता प्रथम दृष्टया खराब ही है. खोवा का पीएच लेवल नापा गया है. इसमें पाम ऑयल जैसा कुछ दिख रहा है. कुछ चीजें इसमें बैठ रही हैं, जिसे इसमें घुल जाना चाहिए था. ये प्राथमिक जांच इंडिकेट कर रही हैं कि इसमें कुछ न कुछ मिला हुआ है. जो खोए के अतिरिक्त है. अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि वो क्या चीज है. इस खोवा का नमूना लेकर और भी जांच कर ये सुनिश्चित करेंगे कि इसे नष्ट किया जाना है या क्लेम करने वाले व्‍यापारी को सौंपना है.

ईमानदारी से व्यापार करने वाले होंगे प्रोत्साहित

आपको बता दें कि विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि मिलावटखोरों के खिलाफ की सख्त से सख्त से कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही इमानदारी से व्यापार करने वाले व्यापारियों को प्रोत्साहित किया जाए. इस कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी उमाशंकर सिंह, नागेंद्र चौधरी, शैलेंद्र श्रीवास्तव और फूड सेफ्टी ऑन व्हील की प्रभारी भी मौजूद रहे. टीम ने मौके पर पाए गए खोवा की जांच की गई तो उसमें मिलावट पाई गई है.