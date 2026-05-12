कानपुर में सिरफिरे आशिक की खौफनाक वारदात! पहले काटा प्रेमिका का गला फिर खुद की भी ले ली जान

कानपुर देहात मे एक सिरफिरे आशिक ने खौफ और दहशत की ऐसी इबारत लिखी, जिससे पूरे इलाके मे सनसनी फैल गई. सिरफिरे आशिक ने पहले अपनी प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी. इसके बाद उसने खुद को भी फांसी लगाकर खत्म कर लिया. दरअसल प्रेमिका से उसकी कहासूनी हो गई थी.

सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका के घर मे घुस कर धारधार हथियार से प्रेमिका का गला रेत कर कत्ल कर दिया और फिर अपने घर जाकर बंद कमरे में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग का है.

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अपनी मामी के घर रह रहा था युवक

ओरैया जिले का रहने वाला शिशुपाल कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के अकारू गांव में अपनी मामी सोना के घर रह रहा था. इस बीच उसकी नजर अपनी पडोसी ममता की बेटी से टकराई. लिहाजा दोनों को एक दुसरे के प्रेम में पड़ गए. समय बीतता गया और प्यार परवान चढ़ता गया, लेकिन अचानक मंगलवार (11 मई) की रात प्रेमी शिशुपाल की अपनी प्रेमिका से कहासूनी हो गई.

इसी बीच बुधवार (12 मई) को शिशुपाल धारधार हथियार लेकर प्रेमिका के घर घुस गया और अपनी प्रेमिका की धारधार हथियार से गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी. प्रेमिका को मौत के घाट उतारने के बाद शिशुपाल घर गया और दरवाजा बंद कर फांसी लगा कर खुद की भी जीवन लीला सामाप्त कर ली. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

पुलिस को दी गई मामले की सूचना

मामले की जानकारी पुलिस को गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल से दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. प्रथम दृष्टया पुलिस इस घटना को प्रेम प्रसंग का मामला बता रही है. फिलहाल मामले को लेकर पुलिस की परिजनों से पूछताछ जारी है.

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