कानपुर में युवती को होटल में बंधक बनाकर शराब पिलाई, पहले की रेप की कोशिश फिर मारपीट के बाद छोड़ा

उत्तर प्रदेश में कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक युवती ने आरोप लगाया है कि कुछ युवकों ने होटल में उसे जबरदस्ती शराब पिलाकर रेप करने की कोशिश की. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई, मोबाइल छीन लिया गया और उसे सड़क पर छोड़कर फरार हो गए. घटना के बाद युवती नशे में धुत होकर आधी रात सड़क पर रोती रही और राहगीरों से मदद की गुहार लगाती रही. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है.

घटना बर्रा थाना क्षेत्र के जरौली स्थित मिड नाइट होटल की बताई जा रही है. देर रात युवती होटल के बाहर सड़क पर खड़ी थी, जहां वह शराब के नशे में इतनी बेहाल थी कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी. राहगीरों से हाथ जोड़कर वह मदद मांग रही थी. भीड़ जमा होने पर युवती ने रोते हुए अपना दर्द बयां किया.

लड़कों ने जबरदस्ती शराब पिलाई

युवती ने राहगीरों को बताया कि मैं अपनी दोस्त के साथ कुछ लड़कों के साथ मिड नाइट होटल आई थी. यहां लड़कों ने मुझे जबरदस्ती शराब पिलाई. जब मैं नशे में हो गई, तो उन लोगों ने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की. विरोध करने पर मेरे साथ मारपीट की गई. उनके साथ जो लड़की थी, उसने मेरा मोबाइल छीन लिया. मारपीट के बाद वे सभी भाग गए. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात में कहां जाऊं.

वीडियो फुटेज में युवती एक बाइक सवार युवक का हाथ पकड़कर कहती दिख रही है, "मुझे बचा लो. एक लड़की मेरे साथ थी, उसने मेरा मोबाइल छीन लिया है. अनहोनी की आशंका से राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई. होटल संचालक आशीष पटेल से जब इस घटना के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह की किसी घटना की जानकारी नहीं है.

पुलिस ने वीडियो की शुरू की जांच

वायरल वीडियो के सत्यता की जांच करने के लिए जब हमारे संवाददाता ने डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी से बात की तो उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन अबतक कोई भी पीड़ित पुलिस के पास सामने नही आया है, वायरल वीडियो के आधार पर मामले की गहन जांच कराई जा रही है. युवती के साथ कौन-कौन लोग थे, यह पता लगाया जा रहा है.

होटल के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं. सभी पहलुओं पर जांच चल रही है. फिलहाल पीड़िता ने पुलिस से अबतक सम्पर्क नही किया है. यदि पीड़िता पुलिस के पास प्रार्थनापत्र लेकर आती है तो उसपर कार्यवाही अवश्य होगी.