श्रावस्ती में जहरीला जंगली पदार्थ खाने से 30 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, 10 की हालत बेहद नाजुक

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में खेत घूमने गए 30 बच्चों ने रण के जहरीले जंगली बीज को मूंगफली समझकर खा लिया. जिससे देर रात सभी बच्चों की अचानक हालत खराब होने लगी. बच्चों की हालत खराब देख परिजन उन्हें लेकर जिला अस्पताल भागे जहां उनका इलाज चल रहा है. इनमें से 10 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है.

ये घटना श्रावस्ती जनपद के भिनगा के केशवपुर की है, जहां 30 बच्चे देर शाम को जंगली क्षेत्र में गए थे. ये बच्चे जंगल में लकड़ी लाने गए थे, इसी दौरान उनकी नजर जंगल में मौजूद रण के बीज पर पड़ गई, जिसके बाद बच्चों ने इन बीजों को मूंगफली समझकर खा लिया. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये बीज कितने खतरनाक हो सकते हैं. देर रात को अचानक इन बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी.

देर रात अचानक बिगड़ी बच्चों की तबीयत

बच्चों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई, जिसके बाद उनकी हालत और बिगड़ने लगी, एक साथ इतने बच्चों की तबीयत बिगड़ने की खबर के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया. परिजन आनन-फ़ानन में उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इतने सारे बच्चों की तबियत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया.

इस घटना को लेकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि बच्चों ने रण का जहरीला बीज खा लिया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई, इलाज के दौरान 20 बच्चों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है लेकिन, 10 बच्चों की तबीयत अब भी गंभीर बनी हुई हैं. डॉक्टर लगातार उन पर नज़र बनाए हैं.

इस घटना को लेकर इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर एम एम सोनकर ने बताया कि सभी बच्चों ने जहरीला पदार्थ खाया था. इन सभी बच्चों का जिला अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है. हालात अभी पहले से बेहतर हैं. जल्द ही बच्चों को अस्पातल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा.