एकतरफा प्यार में प्रेमिका को किसी भी सूरत में पाने की चाहत की कीमत एक युवक को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. यह मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से सामने आया है. कानपुर देहात पुलिस ने राजाबाबू नाम के युवक की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार किया है. बताया गया कि युवक प्रेमिका को पाने के लिए तंत्र-मंत्र और वशीकरण का सहारा लिया और इसके लिए वह तांत्रिक के पास गया था.

जानकारी के मुताबिक, जनपद कानपुर देहात शिवली कोतवाली क्षेत्र के केशरी निवादा गांव की झाड़ियों में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया था. पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला था, जिससे मामला शुरू में आत्महत्या लग रहा था लेकिन परिजनों के आरोप और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जब पता चला कि युवक की बेरहमी से हत्या की गई है, तो पुलिस भी हैरान रह गई और जांच की दिशा बदल गई.

खाली क्वार्टर के रैपर से आरोपी तक पहुंची पुलिस

जांच में घटनास्थल से मिले खाली क्वार्टर के रैपर का कोड मिलान कराया गया तो पता चला कि पास के शराब ठेके से क्वार्टर खरीदा गया था. पुलिस जब वहां पहुंची तो सीसीटीवी फुटेज में मृतक और आरोपी तांत्रिक नीलू साथ में शराब खरीदते दिखाई दिए. इसके बाद पुलिस ने नीलू की तलाश तेज की तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया.

जांच में पता चला कि मृतक राजाबाबू अपने गांव की युवती से प्रेम करता था, जिसकी शादी अप्रैल 2025 में दीप सिंह से हो चुकी थी. शादी के बाद परेशान राजाबाबू तंत्र-मंत्र के चक्कर में आरोपी तांत्रिक नीलू से संपर्क में आया था. आरोपी पहले ही राजाबाबू से 36 हजार रुपये लेकर वशीकरण की तंत्र क्रिया कर चुका था.

आरोपी तांत्रिक ने राजाबाबू को पिलाई थी शराब

इसके बाद आरोपी तांत्रिक नीलू ने 6 लाख रुपये की मांग की, बाद में 2 लाख में तैयार हो गया. 24 नवंबर की शाम दोनों औनहा पहुंचे, शराब और 5 प्रकार की मिठाई खरीदकर सैयद बाबा मजार के पास खेत में गए, जहां आरोपी ने पहले राजाबाबू को शराब के नशे में धुत किया, फिर मजार के पास ले जाकर कागज पर मंत्र लिखवाए और फोटो चिपकवाई.

आरोपी तांत्रिक ने पुलिस को बताया कि जैसे ही राजाबाबू पूरी तरह नशे में हो गया, सुनसान खेतो में ले जाकर तांत्रिक ने तंत्र मंत्र शुरू कर दिया. वहां से थोड़ा हटकर घास फूस की आड़ में बैठकर पूजा पाठ करने का बहाना करने लगा और उसके बाद युवक अधिक नशे में होकर उल्टी करते हुए जमीन पर गिर गया. उसी का फायदा उठाकर तांत्रिक आरोपी ने चाकू से उसके सीने पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी.

हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश

हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए आरोपी ने फोटो उसकी छाती पर रख दी, ब्लेड पर खून लगाया, और माहौल ऐसा तैयार किया कि मानो युवक ने खुद जान दी हो. इसके बाद आरोपी मृतक का मोबाइल, बैग और डेढ़ लाख रुपये लेकर फरार हो गया. बैग और कागजात जलाए, मोबाइल और पूजा सामग्री पानी भरे गड्ढे में फेंकी और हत्या में इस्तेमाल चाकू पास की झाड़ियों में छिपा दिया. पुलिस ने आरोपी नीलू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 25 तारीख को उन्हें सूचना मिली थी कि झाड़ियों में राजाबाबू का शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम कराया, जिसमें स्पष्ट हो गया कि यह मामला आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का है. जांच आगे बढ़ाई गई तो पुलिस ने आरोपी नीलू को हिरासत में ले लिया, जो खुद को तांत्रिक बताकर लोगों से वशीकरण और तंत्र-विद्या के नाम पर पैसे ऐंठता था.

एसपी ने कहा कि मृतक राजाबाबू भी अपनी प्रेमिका का वशीकरण कर उसे वापस पाने की चाह में आरोपी नीलू के संपर्क में आया था और उसे मोटी रकम भी दी थी. रुपए के लेन-देन और तंत्र-क्रिया के विवाद में आरोपी ने राजाबाबू की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी तांत्रिक नीलू को गिरफ्तार कर पूरा खुलासा किया और उसे जेल भेज दिया है.