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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच शुरू, परीक्षा केंद्रों पर CCTV से नजर

यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच शुरू, परीक्षा केंद्रों पर CCTV से नजर

UP Police Constable Recruitment Exam: परीक्षा देने आए एक अभ्यर्थी ने कहा कि मैं पिछले तीन वर्ष से तैयारी कर रहा हूं. परीक्षा केंद्र पर इंतजाम अच्छे हैं और सीसीटीवी कैमरे लगाना एक अच्छा कदम है.

By : आईएएनएस | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 08 Jun 2026 11:38 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एवं प्रमोशन बोर्ड की ओर से पूरे उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के 32,679 पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को लिखित परीक्षा आयोजित किया जा रहा है. परीक्षा निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न होने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जा रही है.

लखनऊ के हजरतगंज स्थित नेशनल पीजी कॉलेज सेंटर पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत पड़ोसी राज्यों के उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए. परीक्षा देने आए एक अभ्यर्थी ने कहा कि मैं पिछले तीन वर्ष से तैयारी कर रहा हूं. परीक्षा केंद्र पर इंतजाम अच्छे हैं और सीसीटीवी कैमरे लगाना एक अच्छा कदम है. एक और अभ्यर्थी ने कहा कि मैं दो वर्ष से तैयारी कर रहा हूं.

अमेठी प्रशासन की ओर से पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयारी की गई है. 12 केंद्रों पर लगभग 28,000 उम्मीदवार परीक्षा देंगे. परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल-मुक्त परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.

वाराणसी के 50 केंद्रों पर दो पालियों में पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है. इसमें लगभग 1,32,192 उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है. गोरखपुर में 44 केंद्र बनाए गए हैं. इस परीक्षा में कुल 1,16,784 उम्मीदवार शामिल होंगे. वाराणसी में परीक्षा देने आए एक अभ्यर्थी ने कहा कि परीक्षा में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है और उम्मीदवारों के मन में हमेशा पेपर लीक होने की चिंता बनी रहती है. बीते 5 वर्ष से तैयारी कर रहा हूं; काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है.

एक और अभ्यर्थी ने कहा कि तैयारी तो खास तरीके से करनी पड़ती है. पेपर लीक का डर मन में बैठा रहते है. अच्छे से तैयारी की है. एक दूसरे अभ्यर्थी ने कहा कि यह मेरा दूसरा प्रयास है. तैयारी अच्छी है. पेपर लीक का डर मन में बना रहता है, क्योंकि अभी नीट का पेपर लीक हुआ है. कॉम्पिटिशन बहुत है, क्योंकि अन्य राज्यों के भी अभ्यर्थी शामिल होते हैं. एक और अभ्यर्थी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होने का चांस नहीं है, क्योंकि यहां व्यवस्था काफी चुस्त रहती है. 

परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

एसीपी अपूर्व पांडे ने बताया कैंट इलाके में काफी ज्यादा परीक्षा केंद्र हैं. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए सभी को ब्रीफ किया गया है. परीक्षा में किसी भी तरह का व्यवधान न आने पाए, इसको भी सुनिश्चित करना है.

इलेक्ट्रॉनिक सामना को अंदर ले जाना मना

प्रयागराज में परीक्षा देने अभ्यर्थी ने कहा कि तैयारी काफी अच्छे तरीके से की गई है. एक और अभ्यर्थी ने कहा कि यहां व्यवस्था ठीक की गई है. इलेक्ट्रॉनिक सामना को अंदर ले जाना मना है. प्रशासन काफी टाइट है. एक दूसरे अभ्यर्थी ने कहा कि कड़ी चेकिंग की जा रही है, व्यवस्था अच्छे तरीके से की गई है. मैनपुरी में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. सीओ संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है और यह 8, 9 और 10 तारीख को भी जारी रहेगी. परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जा रही है. सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 3 बजे से 5 बजे तक परीक्षा कराई जाएगी.

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Published at : 08 Jun 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police UP Police Constable Recruitment Exam
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