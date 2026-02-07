उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जनपद में रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार उस समय चीख पुकार मच गयी, जब अकोडिया गांव के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रामगंगा नहर में जा गिरी. जिसमें एक ही परिवार के दो भाइयों समेत तीन लोगों की मौत हो गयी. जबकि एक युवक की हालत नाजुक है. सभी मुंडन संस्कार से वापस लौट रहे थे. मौके पर जुटे ग्रामीणों ने नहर में कूदकर कार में फंसे लोगों को निकाला. लेकिन तीन लोग दम तोड़ चुके थे.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, और शवों को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लिया. हादसे की जांच शुरू कर दी गयी है. उधर घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है. किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि खुशियों से लौट रहा परिवार मातम में बदल जाएगा.

कार का संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, कार सवार सभी लोग मुंडन संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे. कार असालतगंज की ओर से भेवान की तरफ जा रही थी. जैसे ही कार रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के अकोड़िया गांव के पास पहुंची, तभी अचानक चालक का संतुलन बिगड़ गया और कार सड़क किनारे रामगंगा नहर में जा गिरी. कार पूरी तरह पानी में डूब गई, जिससे अंदर सवार लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला.

चीख पुकार सुनकर अकोड़िया गांव के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने बिना अपनी जान की परवाह किए नहर में छलांग लगा दी. कार के दरवाजे लॉक होने के कारण ग्रामीणों ने पानी के अंदर ही कार का शीशा तोड़ा और कड़ी मेहनत के बाद चारों युवकों को बाहर निकाला.सूचना मिलने पर रसूलाबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और एंबुलेंस के जरिए सभी को अस्पताल भिजवाया.

मृतकों में सगे भाई शामिल

मृतक राधेश और मुम्मू सगे भाई थे. जबकि एक अन्य युवक करिया भी शामिल है. अभिषेक श्रीवास्तव की हालत चिंताजनक बनी हुई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटनाग्रस्त कार को क्रेन की मदद से बाहर निकलवाया.