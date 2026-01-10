हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
झांसी: महिला ऑटो ड्राइवर की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Jhansi News: झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी मुकेश झा को पुलिस मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 10 Jan 2026 02:58 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला शहर में काफी चर्चा में रहा है.

पुलिस के अनुसार, चार और पांच जनवरी की दरमियानी रात स्टेशन रोड पर एक महिला ऑटो चालक की ऑटो पलटने से मौत की सूचना मिली थी. मृतका की पहचान 35 वर्षीय अनीता चौधरी के रूप में हुई, जो झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर के तौर पर जानी जाती थीं. शुरुआत में यह हादसा माना गया, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अनीता की गोली मारकर हत्या की गई थी.

तीन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत

इसके बाद अनीता के पति द्वारका चौधरी ने तीन लोगों के खिलाफ हत्या का शक जताते हुए शिकायत दर्ज कराई. जांच में प्रेम नगर इलाके के रहने वाले मुकेश झा, उसके बेटे शिवम और साले मनोज के नाम सामने आए. पुलिस ने शिवम (18) और मनोज (35) को हिरासत में ले लिया, जबकि मुख्य आरोपी मुकेश झा फरार हो गया था. उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया.

पुलिस मुठभेड़ में आरोपी घायल

शुक्रवार रात पुलिस को सूचना मिली कि मुकेश झा एक इलाके में छिपा है. जब पुलिस उसे पकड़ने पहुंची तो उसने भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोली चला दी. जवाबी कार्रवाई में मुकेश घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया.

पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने प्यार में धोखा मिलने के कारण अनीता की हत्या की. पुलिस ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है. गौरतलब है कि अनीता चौधरी को 13 दिसंबर 2021 को झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर बनने पर सम्मानित भी किया गया था.

Published at : 10 Jan 2026 02:58 PM (IST)
