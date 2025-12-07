झांसी में मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमला, इलाज के दौरान मौत, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी से पुजारी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिले के बरूआसागर थाना क्षेत्र स्थित मांसिल माता मंदिर के पुजारी पर तीन लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया. मंदिर के पुजारी विशाल कुशवाहा की इलाज के दौरान मौत हो गई.

आपको बता दें कि पुजारी पर हमला करने वाले हमलावरों की करतूत मंदिर में लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. पुलिस ने वीडियो को कब्जे में लेकर हत्यारों की तलाश में जुटी है. वहीं पुजारी की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है.

2 दिसंबर को आरोपियों ने वारदात को दिया अंजाम

बताया जा रहा है कि 2 दिसंबर मंगलवार की रात 8 बजे पुजारी विशाल कुशवाहा मांसिल माता मंदिर में पूजा की तैयारी कर रहे थे. तभी बालाराम उर्फ बाला, अपने जीजा सलिल के साथ मंदिर परिसर में पहुंचा और दोनों ने गाली-गलौज करते हुए विशाल के साथ मारपीट शुरू कर दी.

वारदात को अंजाम देकर मौके से भागे आरोपी

इस दौरान आरोपी बालाराम ने अचानक मंदिर में रखा लोहे का माइक स्टैंड उठा कर विशाल के सिर पर हमला कर दिया. जिससे पुजारी खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े. वहीं हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और आनन फानन गंभीर रूप से घायल पुजारी को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों पुजारी को ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया. इलाज के दौरान पुजारी की मौत हो गई.

वहीं पुजारी की मौत की खबर से परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है. वहीं मंदिर परिसर में हुई इस घटना को अंजाम देकर अपराधियों ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी है.

