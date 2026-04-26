यूपी के झांसी में यूनिवर्सिटी के आवासीय परिसर में रिटायर्ड असिस्टेंट रजिस्ट्रार को थार वाहन से कुचलने के मामले में एक्शन हुआ है. घटना के चंद घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपी सिपाही को हिरासत में ले लिया है, साथ ही उसे सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरु कर दी. रिटायर्ड असिस्टेंट रजिस्ट्रार को थार वाहन से कुचलने के बाद आरोपी वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया था.

जानकारी के मुताबिक, बुंदेलखंड विश्व विद्यालय के आवासीय परिसर में शनिवार (25 अप्रैल 2026) की दोपहर में थार कार ने यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड असिस्टेंट रजिस्ट्रार मनीराम वर्मा को कुचल दिया था. कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह स्कूटी कार के नीचे फंसकर काफी दूर तक घिसटती चली गई. इस हादसे में रिटायर्ड असिस्टेंट रजिस्ट्रार की मौके पर ही मौत हो गई थी.

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आरोपी सिपाही सस्पेंड, विभागीय जांच शुरू

घटना की छानबीन और पूछतांछ में पता चला कि कार में पुलिसकर्मी बैठे थे. इस कार को सिपाही रजत चला रहा था. इसके बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर नवाबाद थाने की पुलिस ने आरोपी सिपाही को हिरासत में ले लिया. जिसकी जानकारी एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि उसे हिरासत में लेने के बाद सस्पेंड कर दिया गया और विभागीय जांच शुरु कर दी.

इलाज के दौरान हुई थी रिटायर्ड रजिस्ट्रार की मौत

वहीं, इस घटना के संबंध में एसएसपी झांसी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि नवाबाद थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक थार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी. सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची और स्कूटी सवार पूर्व रजिस्ट्रार मनीराम वर्मा को घायलावस्था में मेडिकल कालेज भिजवाया. जहां उनकी मौत हो गई. उसके बाद थार कार और स्कूटी को अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरु कर दी.

'घटना के वक्त सिपाही चला रहा था गाड़ी'

बीबीजीटीएस मूर्ति के मुताबिक, जांच में पता चला कि थार कार को सिपाही रजत चला रहा था. सिपाही रजत को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है. घटना को लेकर पहले ही मुकदमा दर्ज है. हमारे द्वारा उक्त सिपाही को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरु कर दी है.

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