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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRनोएडा में इंजीनियर की मौत वाली घटना का CCTV आया सामने, नाले में गिरता नजर आया आर्यन

नोएडा में इंजीनियर की मौत वाली घटना का CCTV आया सामने, नाले में गिरता नजर आया आर्यन

Noida News In Hindi: नोएडा में 28 वर्षीय इंजीनियर आर्यन की कथित करंट लगने के बाद खुले नाले में गिरने से मौत हो गई. CCTV सामने आने के बाद बिजली विभाग और नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं.

Written By : रवि जैन, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 12 Jul 2026 06:57 AM (IST)
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नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद एक और दर्दनाक हादसे ने शहर की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सेक्टर-57 में 28 वर्षीय टेस्टिंग इंजीनियर आर्यन की कथित तौर पर करंट लगने के बाद खुले नाले में गिरकर मौत हो गई.

इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आर्यन बारिश के पानी से बचते हुए नाले के किनारे चलता दिखाई देता है. अगले ही पल वह अचानक नाले में गिर जाता है. यह दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह गया है.

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करंट लगने की आशंका, बिजली के खंभे पर उठे सवाल

प्रशासनिक अधिकारियों का शुरुआती दावा है कि आर्यन को पहले करंट लगा और उसी के बाद वह नाले में गिर गया. जिस जगह हादसा हुआ, वहीं एक जर्जर लोहे का बिजली का खंभा मौजूद है. आशंका जताई जा रही है कि इसी खंभे में करंट उतरने से आर्यन इसकी चपेट में आ गया. हालांकि मौत की असली वजह का पता जांच और तकनीकी रिपोर्ट के बाद ही साफ हो सकेगा. घटना के बाद बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं.

नोएडा अथॉरिटी के दावों की खुली पोल

इस हादसे ने नोएडा अथॉरिटी की तैयारियों और दावों पर भी सवालिया निशान लगा दिया है. अथॉरिटी के सीईओ कृष्णा करुणेश ने कार्यभार संभालने के बाद शहर के खुले नालों और गड्ढों को ढकने के निर्देश दिए थे. लेकिन युवराज मेहता की मौत के बाद भी सेक्टर-57 का यह नाला खुला रहा. अब आर्यन की मौत के बाद अथॉरिटी हरकत में आई है और आसपास के खुले नालों पर स्लैब लगाने का काम तेज कर दिया गया है.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, जांच जारी

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद निवासी आर्यन नोएडा के सेक्टर-22 में अपनी मां के साथ रहता था. उसके पिता का करीब पांच वर्ष पहले निधन हो चुका था और परिवार की पूरी जिम्मेदारी आर्यन के कंधों पर थी. वह सेक्टर-57 स्थित एक निजी कंपनी में टेस्टिंग इंजीनियर के रूप में कार्यरत था. हादसे के बाद परिजन उनका शव लेकर पैतृक गांव फर्रुखाबाद रवाना हो गए हैं.

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Published at : 12 Jul 2026 06:57 AM (IST)
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