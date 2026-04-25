UP Politics: बीजेपी और सपा के बाद अब RLD भी एक्टिव, जयंत चौधरी की जनसभा में दिखा इन मुद्दों पर फोकस
UP Politics: राष्ट्रीय लोकदल चीफ जयंत चौधरी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा महिलाओं की भागीदारी देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी.
राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी आज मेरठ पहुंचे यहां उन्होंने सिवालखास विधानसभा में बड़ी जनसभा को संबोधित किया. यहां बड़ी तादात में पार्टी कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने हिस्सा लिया. जयंत चौधरी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने 5 बुलडोजर के ऊपर खड़े होकर पुष्प वर्षा की. जयंत चौधरी ने इस रैली के माध्यम से किसान और जाट वोट बैंक पर फोकस रखा. साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को हर क्षेत्र में भागीदारी देने की पैरवी की.
जयंत के साथ हाल ही में पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता केसी त्यागी भी मौजूद रहे. जयंत ने मीडिया से बातचीत के दौरान आम आदमी पार्टी पर तंज कसा और कहा कि आप पार्टी को ये पहला झटका नही बल्कि अबसे पहले दिल्ली की जनता भी झटका दे चुकी है.
इससे पहले जयंत सरधना विधानसभा के सलावा में बना रहे खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया और समीक्षा बैठक की. उसके बाद जयंत चौधरी सिवाल खास के इकड़ी गांव पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया.
अपने संबोधन में जयंत चौधरी ने कहा कि अब सोच बदलने की जरूरत है महिलाओं की भागीदारी बढ़े इसी से देश आगे बढ़ेगा.
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जाट वोट बैंक पर जयंत का फोकस
लगभग एक घंटा जनसभा में मौजूद रहने के दौरान जयंत चौधरी ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साथ-साथ महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी बात कही. जनसभा के दौरान जयंत चौधरी के एक और त्रिलोक त्यागी दिखाई दिए तो वही हाल ही में राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए के सी त्यागी मंच पर दिखाई दिए.
राष्ट्रीय लोकदल चीफ जयंत चौधरी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा महिलाओं की भागीदारी देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी. हर क्षेत्र में महिलाओं को बराबरी की हिस्सेदारी दी जाए तभी देश की दिशा और दशा बदलेगी.
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जनसभा में किसान और जाट वोट बैंक पर जयंत का फोकस दिखाई दिया. जनसभा से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में राष्ट्रीय लोकदल जुट गई है.सभा के बाद मीडिया से बात करते हुए जयंत चौधरी ने राघव चड्ढा द्वारा आप आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा जॉइन करने पर कहा आम आदमी पार्टी को ये पहला झटका नही है. जयंत ने कहा कि अबसे पहले दिल्ली की जनता ने भी आप को झटका दिया. कहा ये सब आम आदमी पार्टी के कर्मो का नतीजा है
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Source: IOCL