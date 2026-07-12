INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडOMG! घर के ड्रम और दीवार से निकले दर्जनों सांप, 25 कोबरा के बच्चों को जंगल में छोड़ा

OMG! घर के ड्रम और दीवार से निकले दर्जनों सांप, 25 कोबरा के बच्चों को जंगल में छोड़ा

UP News In Hindi: मालीपुर थाना क्षेत्र के आजनपारा गांव के एक घर के अंदर रखे ड्रम व दीवाल से दो दर्जन से अधिक कोबरा नाग के बच्चों को घूमते हुए देखा. एक साथ सांप दिखाई देने पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई.

Written By : यज्ञेश त्रिपाठी, अम्बेडकरनगर |  Updated at : 12 Jul 2026 02:27 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मालीपुर थाना क्षेत्र के आजनपारा गांव के एक घर के अंदर रखे ड्रम व दीवाल से दो दर्जन से अधिक सांप मिलने से हड़कंप मच गया है. सांप को पकड़ने के लिए सपेरे को बुलाया गया, जिसके बाद सभी सांपो को पकड़कर उनको सुरक्षित जंगल मे छोड़ा दिया गया, जिसके बाद घर वालों ने राहत की सांस ली. आजनपारा गांव के एक घर से दर्जनों सांप के बच्चे व एक कोबरा सांप निकलने से क्षेत्र में लोगों में डर का माहौल बना गया. एक साथ बड़ी संख्या में सांप दिखाई देने पर ग्रामीणों की भारी भीड़ भी मौके पर जुट गई.

बच्चों ने मिट्टी की दीवार में कोबरा नाग के कई बच्चों को घूमता देखा 

जानकारी के अनुसार आजनपारा गांव निवासी दिनेश विश्वकर्मा के बच्चों ने मिट्टी की दीवार वाले घर में कोबरा नाग के कई बच्चों को घूमते हुए देखा. बच्चों के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे. जब आसपास पड़े कूड़े-करकट को हटाया गया तो सांप के बच्चों के साथ एक बड़ा कोबरा भी दिखाई दिया, जो देखते ही देखते दीवार की दरार में छिप गया.

घटना की सूचना फैलते ही गांव और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे मौके पर पहुंच गए. इसके बाद जगतुपुर गांव से सपेरा राजित राम कनौजिया को बुलाया गया. उन्होंने घंटों की मशक्कत के बाद एक-एक कर कुल 25 सांप के बच्चों को पकड़कर सुरक्षित डिब्बे में बंद किया.

'इतनी गुलामी मत कीजिए', ED-CBI के अधिकारियों को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कसा तंज

सपेरे ने बिल में छिपे बड़े कोबरा नाग के सभी बच्चों को जंगल में छोड़ा

इसके बाद खपरैल मकान के हिस्से को हटाकर बिल में छिपे बड़े कोबरा (नागराज) को भी पकड़ लिया गया. सपेरे ने सभी सांपों को सुरक्षित रूप से नजदीकी जंगल में छोड़ दिया. इस घटना को देखने के लिए कई ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे और राहत कार्य में सहयोग करते रहे. घटना को लेकर पूरे गांव में दिनभर चर्चा का माहौल बना रहा.

CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आगरा में बड़ी कार्रवाई, 3.63 करोड़ की नकली दवाएं जब्त

Published at : 12 Jul 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
Ambedkar Nagar News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
OMG! घर के ड्रम और दीवार से निकले दर्जनों सांप, 25 कोबरा के बच्चों को जंगल में छोड़ा
OMG! घर के ड्रम और दीवार से निकले दर्जनों सांप, 25 कोबरा के बच्चों को जंगल में छोड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ऐसे सेवायतों से राम ही बचाएं! फोन पर चोरी की प्लानिंग फिर कैमरे पर फोकस; ऐसे बनता था पूरा प्लान
ऐसे सेवायतों से राम ही बचाएं! फोन पर चोरी की प्लानिंग फिर कैमरे पर फोकस; ऐसे बनता था पूरा प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर से CM योगी ने किया 'पौधरोपण महायज्ञ-2026' का शुभारंभ, 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य
गोरखपुर से CM योगी ने किया 'पौधरोपण महायज्ञ-2026' का शुभारंभ, 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'इतनी गुलामी मत कीजिए', ED-CBI के अधिकारियों को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कसा तंज
'इतनी गुलामी मत कीजिए', ED-CBI के अधिकारियों को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कसा तंज
Advertisement

वीडियोज

लाचार पिता के सामने बीच सड़क पर बेटी से छेड़खानी
Sairab: 😯Tinni ने मां पर फिर उठाए सवाल, Nayanika को गलत समझ रही टिनी की एंट्री से बढ़ा ड्रामा। #sbs
Bollywood News: आमिर खान की तीसरी शादी की अफवाहों पर मचा बवाल, भड़का बजरंग दल (11.07.26)
Yash और Kiara Advani की केमिस्ट्री पर उठे सवाल
Sansani | Meerut News: खबरदार...मैं खाकी वाला हूं ! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की धौंस को भारत ने दिखाया ठेंगा, जून में रूस से खरीदा रिकॉर्ड कच्चा तेल, बना दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर
ट्रंप की धौंस को भारत ने दिखाया ठेंगा, जून में रूस से खरीदा रिकॉर्ड तेल, बना दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'इतनी गुलामी मत कीजिए', ED-CBI के अधिकारियों को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कसा तंज
'इतनी गुलामी मत कीजिए', ED-CBI के अधिकारियों को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कसा तंज
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सांसद लिंडसे ग्राहम का निधन, रूसी तेल खरीद को लेकर भारत को दी थी धमकी
डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सांसद लिंडसे ग्राहम का निधन, रूसी तेल खरीद को लेकर भारत को दी थी धमकी
क्रिकेट
IND vs ENG 1st ODI Date, Time: T20 हार का बदला लेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा, जानें कब है भारत बनाम इंग्लैंड पहला वनडे
T20 हार का बदला लेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा, जानें कब है IND vs ENG पहला वनडे
साउथ सिनेमा
10 साल पुरानी कंधे की चोट से जूझ रहे थे पवन कल्याण, 3.5 घंटे चली सर्जरी
10 साल पुरानी कंधे की चोट से जूझ रहे थे पवन कल्याण, 3.5 घंटे चली सर्जरी
विश्व
भारतीय मूल की गूगल कर्मचारी शीतल की अमेरिका में गोली मारकर हत्या, बेटा भी हुआ घायल, क्या है पूरा मामला
भारतीय मूल की गूगल कर्मचारी शीतल की US में गोली मारकर हत्या, बेटा भी घायल, क्या है पूरा मामला
एग्रीकल्चर
मछली पालन के लिए किसान खरीदें एरेटर मशीन, 70% तक सब्सिडी दे रही सरकार
मछली पालन के लिए किसान खरीदें एरेटर मशीन, 70% तक सब्सिडी दे रही सरकार
Home Tips
Potato Boiling Guide: एक, दो या तीन... कुकर में कितनी सीटी में पक जाते हैं आलू? जान लें काम की बात
एक, दो या तीन... कुकर में कितनी सीटी में पक जाते हैं आलू? जान लें काम की बात
ABP NEWS
तेल कंपनी में आग लगी—आग कैसे लगी?
तेल कंपनी में आग लगी—आग कैसे लगी?
ABP NEWS
इस डरावने मंज़र को देखिए—यह आपकी रूह को कंपा देगा।
इस डरावने मंज़र को देखिए—यह आपकी रूह को कंपा देगा।
ABP NEWS
कार खंभे से टकराई, 4 लोगों की मौत।
कार खंभे से टकराई, 4 लोगों की मौत।
ABP NEWS
आलिया भट्ट फिटनेस लुक में नज़र आईं, वीडियो वायरल हो गया।
आलिया भट्ट फिटनेस लुक में नज़र आईं, वीडियो वायरल हो गया।
ABP NEWS
काजल अग्रवाल अपने बेटे के साथ नज़र आईं, बिना मेकअप वाला लुक वायरल हो गया।
काजल अग्रवाल अपने बेटे के साथ नज़र आईं, बिना मेकअप वाला लुक वायरल हो गया।
Embed widget