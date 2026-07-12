OMG! घर के ड्रम और दीवार से निकले दर्जनों सांप, 25 कोबरा के बच्चों को जंगल में छोड़ा

उत्तर प्रदेश के मालीपुर थाना क्षेत्र के आजनपारा गांव के एक घर के अंदर रखे ड्रम व दीवाल से दो दर्जन से अधिक सांप मिलने से हड़कंप मच गया है. सांप को पकड़ने के लिए सपेरे को बुलाया गया, जिसके बाद सभी सांपो को पकड़कर उनको सुरक्षित जंगल मे छोड़ा दिया गया, जिसके बाद घर वालों ने राहत की सांस ली. आजनपारा गांव के एक घर से दर्जनों सांप के बच्चे व एक कोबरा सांप निकलने से क्षेत्र में लोगों में डर का माहौल बना गया. एक साथ बड़ी संख्या में सांप दिखाई देने पर ग्रामीणों की भारी भीड़ भी मौके पर जुट गई.

बच्चों ने मिट्टी की दीवार में कोबरा नाग के कई बच्चों को घूमता देखा

जानकारी के अनुसार आजनपारा गांव निवासी दिनेश विश्वकर्मा के बच्चों ने मिट्टी की दीवार वाले घर में कोबरा नाग के कई बच्चों को घूमते हुए देखा. बच्चों के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे. जब आसपास पड़े कूड़े-करकट को हटाया गया तो सांप के बच्चों के साथ एक बड़ा कोबरा भी दिखाई दिया, जो देखते ही देखते दीवार की दरार में छिप गया.

घटना की सूचना फैलते ही गांव और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे मौके पर पहुंच गए. इसके बाद जगतुपुर गांव से सपेरा राजित राम कनौजिया को बुलाया गया. उन्होंने घंटों की मशक्कत के बाद एक-एक कर कुल 25 सांप के बच्चों को पकड़कर सुरक्षित डिब्बे में बंद किया.

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सपेरे ने बिल में छिपे बड़े कोबरा नाग के सभी बच्चों को जंगल में छोड़ा

इसके बाद खपरैल मकान के हिस्से को हटाकर बिल में छिपे बड़े कोबरा (नागराज) को भी पकड़ लिया गया. सपेरे ने सभी सांपों को सुरक्षित रूप से नजदीकी जंगल में छोड़ दिया. इस घटना को देखने के लिए कई ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे और राहत कार्य में सहयोग करते रहे. घटना को लेकर पूरे गांव में दिनभर चर्चा का माहौल बना रहा.

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