झांसी: 3 बच्चों की मां को फेसबुक पर हुआ प्यार, 6 महीने बाद प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या

उत्तर प्रदेश के झांसी में एक तीन बच्चों की मां को इश्क का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की गोली मारकर हत्या कर दी. इस हत्याकांड का जब खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया. महिला की 6 महीने पहले ही फेसबुक पर युवक से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और फिर उसने प्रेमी संग पति को रास्ते से हटा दिया.

दरअसल झांसी में एक फरवरी को ट्रेन वेंडर जगभान कुशवाहा की हत्या का मामला सामने आया था, पुलिस ने जब इसकी जांच शुरू की तो मामला अवैध प्रेम प्रसंग का निकल आया. पुलिस ने बताया कि जगभान चेन्नई में ट्रेन वेंडर था, उसकी पत्नी और तीन बच्चे झांसी में ही रहते थे. काम की वजह से वो अक्सर घर से बाहर रहता था और तीन-चार महीने में अपने परिवार के पास ललितपुर के तालबेहट आता था.

रेलवे स्टेशन के पास पड़ा मिला था शव

इस बार भी जगभान कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के पास आया था. कुछ दिन रुकने के बाद वो वापस चेन्नई जाने के लिए झाँसी से ट्रेन पकड़ने के लिए आया था. इस दौरान उसने स्टेशन के नजदीक रहने वाले एक एक रिश्तेदार से भी मुलाक़ात की थी. लेकिन, अगली सुबह एक फरवरी को स्टेशन के पास ही उसकी लाश मिली.

पुलिस की जाँच में हुआ बड़ा खुलासा

पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो जो बातें सामने आई उससे पुलिस भी हैरान रह गई. जांच में खुलासा हुआ कि मृतक जगभान की पत्नी किरन (40) की फेसबुक के जरिए मध्यप्रदेश के शिवपुरी में रहने वाले शिवकुमार लोधी(35) से प्रेम संबंध हो गये थे. प्रेमी शिवकुमार अक्सर गाँव जाकर पत्नी से मिलता था.

महज छह महीने में ही दोनों में इतने गहरे प्रेम संबंध हो गए कि प्रेमी ने अपने हाथ पर प्रेमिका के नाम का टैटू तक बनवा लिया. लेकिन, अब दोनों के प्यार में किरण का पति जगभान खटकने लगा था. इसके बाद दोनों ने मिलकर जगभान को रास्ते से हटाने की खतरनाक साजिश रची.

प्रेमी के साथ पत्नी ने रची हत्या की साजिश

किरन ने शिवकुमार को तमंचा मुहैया कराया. जिसके बाद जगभान का मारने के लिए एक फरवरी का दिन तय किया गया. ब जगभान चेन्नई जाने के लिए झांसी पहुंचा तो शिवकुमार उसे मिल गया और दोनों ने शराब पी. इसके बाद प्रेमी व उसके दोस्त ने जगभान की गोली मारकर हत्या कर दी.

पुलिस ने जगभान की हत्या के आरोप में प्रेमी शिवकुमार व उसके दोस्त धर्मेंद्र और आरोपी पत्नी किरन को गिरफ्तार कर लिया है. इनके पास से तमंचा, कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है.

