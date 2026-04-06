झांसी में दर्दनाक हादसा, रील बनाते समय नाव पलटने से 4 छात्र डूबे, 2 की मौत

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उत्तर प्रदेश के झांसी में रक्सा थाना क्षेत्र स्थित डोंगरी बांध पर पिकनिक मनाने पहुंचे चार छात्रों के साथ बड़ा हादसा हो गया. रील बनाने के दौरान नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव पलटने से चारों छात्र पानी में डूब गए. मौके पर मौजूद एक चरवाहे ने बहादुरी दिखाते हुए दो छात्रों को बचा लिया, जबकि दो छात्रों की डूबने से मौत हो गई.

हादसे से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक छात्र यह कहते हुए सुनाई दे रहा है ‘मुझे तो तैरना आता है भाई, मैं तो बच जाऊंगा,’ दुर्भाग्यवश उसी छात्र की भी डूबने से मौत हो गई. जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया है.

पिकनिक के बहाने से पहुंचे थे

एक निजी स्कूल में कक्षा 11 में पढ़ने वाले चार छात्र वेदांश यादव, शौर्य, आतिक और श्रवण तिवारी पिकनिक मनाने के लिए डोंगरी बांध पहुंचे थे. वहां कोई नाविक मौजूद नहीं था, ऐसे में चारों छात्र किनारे पर रखी एक छोटी नाव में सवार होकर बांध के बीच पानी में चले गए और मोबाइल से रील बनाने लगे.

खींचतान में बिगड़ा संतुलन

नाव में वीडियो बनाने के दौरान चश्मे को लेकर आपसी मजाक में खींचतान शुरू हो गई, जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते नाव पलट गई. चारों छात्र गहरे पानी में डूबने लगे. पास ही बकरी चरा रहे एक चरवाहे ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत दूसरी नाव लेकर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया और शौर्य व श्रवण तिवारी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

दो छात्र आतिक और वेदांश पानी में डूब गए. सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम ने आतिक का शव बरामद कर लिया है, जबकि वेदांश की तलाश देर तक जारी रही. इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है. इसके साथ ही तट पर सुरक्षा प्रबंध न होने का मुद्दा भी अब स्थानीय लोगों ने उठाया है.ताकि फिर से ऐसा कोई हादसा न हो.