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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ गैंगरेप केस में फरार 2 आरोपियों ने किया सरेंडर, 25-25 हजार का था इनाम

लखनऊ गैंगरेप केस में फरार 2 आरोपियों ने किया सरेंडर, 25-25 हजार का था इनाम

Lucknow News In Hindi: जौनपुर जनपद की रहने वाली छात्रा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है और यूपीएससी की तैयारी भी. 15 मई को वह दिल्ली के जाफराबाद स्टेशन से सुहेलदेव एक्सप्रेस से रवाना हुई.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 31 May 2026 11:10 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी में यूपीएससी की तैयारी कर रही दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ गैंगरेप के 25-25 हजार के फरार इनामी आरोपियों शिवम् यादव और सनी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया. जबकि उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की पांच टीमों के लगे होने का दावा था.

अपनी फजीहत होने के बाद पुलिस अब आरोपियों की कोर्ट से रिमांड लेने की बात कर रही है और उनसे पूछताछ कर तीसरे आरोपी को जल्द गिरफ्तारी करेगी. आरोपियों ने छात्रा को तीन दिनों तक बंधक बनाकर गैंगरेप किया था.

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क्या था पूरा मामला ?

जौनपुर जनपद की रहने वाली छात्रा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है और यूपीएससी की तैयारी भी. 15 मई को वह दिल्ली के जाफराबाद स्टेशन से सुहेलदेव एक्सप्रेस से रवाना हुई. ट्रेन में उसने अपने पुराने परिचित शिवम यादव निवासी जलालपुर जौनपुर से व्हाट्सएप पर बातचीत की. जब ट्रेन लखनऊ के चारबाग पहुंची तो शिवम् और उसके दोस्त सनी यादव ने उसे ट्रेन से उतरने के लिए मना लिया और पाने साथ सुशांत गोल्फ सिटी मेदांता अस्पताल के पास किराए के फ़्लैट में लेकर गए.

आरोप है कि आरोपियों ने पीडिता को कोल्ड कॉफ़ी में नशीली दवा मिलाकर दी, जिससे वह बेहोश हो गयी. यहां 15 मई से 18 मई तक उसे बंधक बनाकर रखा गया और सनी व शिवम के साथ उसके एक अन्य साथी ने बार-बार गैंगरेप किया.

दिल्ली जाकर दर्ज करवाई एफआईआर 

तीनों आरोपी पीडिता को चारबाग स्टेशन छोड़कर फरार हो गए और उसे दिल्ली का जनरल टिकट थमा दिया. पीडिता ने दिल्ली पहुंचकर परिवार को आपबीती बताई और उसने आनन्द बिहार रेलवे स्टेशन पर जीरो एफआईआर दर्ज करवाई. जिसे बाद में लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया.

पुलिस ने आरोपियों पर रखा इनाम 

पुलिस ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में गैंगरेप, अपहरण समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. इनकी गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया गया था. तीनों अब तक 18 सिम बदलकर पुलिस को चकमा दे चुके थे. दोनों पर 25-25 हजार का इनाम रखा गया था. अब दोनों आरोपियों के कोर्ट में सरेंडर के बाद पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़े हो गए हैं.

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Published at : 31 May 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
Gangrape News UP NEWS LUCKNOW NEWS
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