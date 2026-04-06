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उत्तराखंड के देहरादून में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां के ऋषिकेश थाने में एक गुरूवार (2 अप्रैल) को एक विवाहित महिला ने पति के कारोबारी पार्टनर पर रेप और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है. जिस पर मामले की संवेदनशीलता और हाई प्रोफाइल केस देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी शुरू नहीं हुई है.

इस पूरे मामले में पीड़िता की ससुराल और पति की भूमिका चौंकाने वाली है. क्यूंकि पति और सास को सबकुछ पता होने के बाद भी उसे ही चुप कराया जा रहा था. अब परिजनों के साथ देने के बाद महिला ने चार साल बाद पूरी कहानी सुनाई है.

क्या है पूरा मामला ?

शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उसकी शादी 2016 में एक कारोबारी परिवार में हुई. लेकिन उनके घर में एक कारोबारी मित्र बलजीत (बदला हुआ नाम) आता था, उसकी गतिविधियां घर की महिलाओं के साथ संदिग्ध थीं. लेकिन 2022 में जनवरी में बलजीत ने उसके साथ जबरन उसके साथ बलात्कार किया. उसने जब अपनी सास को यह बात बताई तो उसने कुछ भी कहने से मना कर दिया. इसके बाद आरोपी बलजीत ने कई बार और उसके साथ रेप किया.

यही नहीं बलजीत के बेटे ने भी पार्टी के बहाने बुलाकर उसके साथ रेप किया. अब बाप बेटे आए दिन उसे ब्लैकमेल करने लगे. इनका एक और पार्टनर भी शामिल हो गया. पति को भी पीड़िता ने सबकुछ बताया,लेकिन उसने भी डराकर चुप करा दिया. महिला के परिवार को भी खत्म करने की धमकी दी गयी.

बहन ने दी हिम्मत

इसके बाद पीड़िता की बहन ने उसे हिम्मत दी और परिवार को पूरी जानकारी दी. जिस पर दो अप्रैल को आरोपियों के खिलाफ लिखित में शिकायत की गयी. पीड़िता को अभी डर है कि शिकायत के बाद उसके या उसके परिवार के साथ कोई अनहोनी न हो जाए.

पुलिस ने शुरू की जांच

एसएसपी देहरादून प्रमेन्द्र डोभाल ने बताया कि महिला की शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पूरे मामले की जांच जारी है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी.