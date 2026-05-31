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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद में पैरा एथलीट चिराग हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा, साथी खिलाड़ी ने ही मारी गोली

गाजियाबाद में पैरा एथलीट चिराग हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा, साथी खिलाड़ी ने ही मारी गोली

Para Athlete Chirag Murder Case: पुलिस की जांच में सामने आया है कि चिराग ने यश के डॉक्यूमेंट को लेकर शिकायत की थी. यश भी चिराग की तरह ही ब्लाइंड कैटेगरी में खेलता था.

By : विपिन तोमर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 31 May 2026 08:39 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कोतवाली थाना क्षेत्र में पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. हत्यारोपी यश भी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी था.पुलिस ने उसके पास हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद कर ली है. आरोपी की उम्र 17 वर्ष है और वह चिराग के गांव बंसतपुर के पास ही रावली रोड का रहने वाला है.

पुलिस की जांच में सामने आया है कि यश ने चिराग की हत्या इसलिए की, क्यूंकि चिराग ने यश के डॉक्यूमेंट को लेकर शिकायत की थी. यश भी चिराग की तरह ही ब्लाइंड कैटेगरी में खेलता था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी थी,क्यूंकि चिराग ने एशियन गेम्स के लिए क्वालीफाई कर लिया था.

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एशियन गेम्स के लिए चिराग ने कर लिया था क्वालीफाई 

शनिवार को कोतवाली क्षेत्र में  साईं उपवन में चिराग त्यागी का शव मिला था, उसके शरीर पर दो जगह गोलियों के घाव थे. चिराग पैरा ओलंपिक का उभरता हुआ खिलाड़ी था. उसने अक्टूबर में जापान में होने वाले एशियाई गेम के लिए क्वालीफाई कर लिया था और हाल में बेंगलुरु में नेशनल प्रतियोगिता में 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था. वह इन दिनों दिल्ली के जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम में रहकर तैयारी कर रहा था.

माता-पिता की इकलौती संतान था 

चिराग मूल रूप से मुरादनगर का रहने वाला था और अपने माता-पिता की इकलौती संतान था. चिराग के पिता मनोज त्यागी के मुताबिक उन्होंने बेटे के करियर के लिए अपनी साड़ी जमा पूंजी लगा दी थी. उनके मुताबिक उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी.

फ़िलहाल पुलिस हिरासत में लिए यश से पूछताछ कर रही है, इसके अलावा उसके करीबियों से भी पूछताछ हो सकती है. घटना के बाद से चिराग के परिजनों का बुरा हाल है.उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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Published at : 31 May 2026 08:35 AM (IST)
Tags :
Murder News Ghaziabad News UP NEWS
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