इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राजधानी के केजीएमयू स्थित दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना साहब व हाजीउल हरमैन शाह की जमीन की सुरक्षा, कथित अतिक्रमण हटाने और धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप रोकने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी.

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में वक्फ अधिनियम के तहत प्रभावी वैधानिक उपाय उपलब्ध है, इसलिए याची वक्फ ट्रिब्यूनल का रुख कर सकते हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की पीठ ने सैयद बाबर इस्लाम व एक अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया.

याचिका में क्या कहा गया था?

याचिका में कहा गया था कि दोनों दरगाहों की संपत्तियों का समुचित संरक्षण नहीं किया जा रहा है. आरोप लगाया गया कि कुछ भूमि पर अतिक्रमण है और केजीएमयू प्रशासन की ओर से दरगाह की जमीन को लेकर गतिविधियां की जा रही हैं. याचियों ने अदालत से धार्मिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने, कथित अतिक्रमण हटाने और दरगाह की संपत्ति को सुरक्षित रखने के निर्देश देने की मांग की थी.

केजीएमयू की तरफ से क्या कहा गया?

सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि इसी विवाद को लेकर दरगाह की प्रबंधन समिति पहले भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुकी है. उस मामले में केजीएमयू की ओर से कहा गया था कि दरगाह परिसर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है और श्रद्धालुओं के आने-जाने और इबादत में कोई बाधा नहीं है.

'सुरक्षा के लिए प्रबंधन समिति ही अधिकृत संस्था'

अपने आदेश में पीठ ने कहा कि दरगाह की संपत्ति और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रबंधन समिति ही विधिक रूप से अधिकृत संस्था है. केवल श्रद्धालु होने के आधार पर कोई व्यक्ति दरगाह की संपूर्ण संपत्ति के संरक्षण और प्रबंधन संबंधी अधिकारों को लेकर याचिका दाखिल नहीं कर सकता.

'वक्फ ट्रिब्यूनल उपयुक्त मंच'

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 83(2) के तहत केवल मुतवल्ली ही नहीं, बल्कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति वक्फ ट्रिब्यूनल में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है. ऐसे में याचियों की शिकायतों के निस्तारण के लिए उपयुक्त मंच वक्फ ट्रिब्यूनल है. इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने याचिका को मेरिटविहीन मानते हुए खारिज कर दिया.