नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले CM योगी की प्रतिक्रिया, कहा- 'यूपी के विकास का...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार (28 मार्च) जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे. इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. सीएम योगी ने इसे नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बताया और कहा कि आने वाले समय में ये एयरपोर्ट नई ऊंचाईयों को स्पर्श करेगा.

सीएम योगी ने किया पीएम मोदी का स्वागत

सीएम योगी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी स्वागत किया. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा- 'नए भारत' के 'नए उत्तर प्रदेश' की विकास यात्रा आज एक और स्वर्णिम शिखर को स्पर्श करने जा रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर-कमलों से आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के प्रथम चरण का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है. जेवर का यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के विकास का रनवे है. यहां से युवाओं के सपने उड़ान भरेंगे, संभावनाएं साकार होंगी और भविष्य नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा.

इस युगांतरकारी परियोजना को धरातल प्रदान करने वाले हमारे किसान भाइयों को विशेष बधाई, आपके समर्पण से ही यह विकास संभव हुआ है. 25 करोड़ प्रदेश वासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन.'

दोपहर 12 बजे पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे. कार्यक्रम के मुताबिक़ पीएम मोदी आज सुबह करीब 11.30 बजे जेवर पहुंचेंगे. जहां वो टर्मिनल के कार्यों का जायजा लेंगे. इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे पीएम मोदी एयरपोर्ट के फेज-1 का उद्घाटन करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

ये एयरपोर्ट देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर एक प्रमुख गेटवे के रूप में विकसित किया गया है. इस संचालित होने से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों का भार कम होगा. ये दोनों एयरपोर्ट मिलकर एक इंटीग्रेटेड एविएशन सिस्टम के रूप में काम करेंगे.

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