हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाNHAI Summer Internship 2026: NHAI का समर इंटर्नशिप 2026 शुरू, छात्रों को मिलेगा 20,000 महीना और हाइवे प्रोजेक्ट पर काम का मौका

NHAI Summer Internship 2026: NHAI का समर इंटर्नशिप 2026 शुरू, छात्रों को मिलेगा 20,000 महीना और हाइवे प्रोजेक्ट पर काम का मौका

NHAI Summer Internship 2026: NHAI ने समर इंटर्नशिप 2026 के लिए आवेदन शुरू किए हैं, जहां छात्रों को दो महीने तक हाइवे प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 28 Mar 2026 08:35 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

देश की सड़कों और हाइवे के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को करीब से देखने और समझने का सपना अगर आपके मन में है, तो यह खबर आपके लिए खास है. National Highways Authority of India यानी NHAI ने समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. इस इंटर्नशिप के जरिए छात्रों को सिर्फ किताबों की पढ़ाई नहीं, बल्कि जमीन पर चल रहे हाइवे प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा. सबसे खास बात यह है कि चुने गए छात्रों को हर महीने 20,000 का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, साथ ही इंटर्नशिप पूरी करने पर प्रमाण पत्र मिलेगा.

इस इंटर्नशिप के लिए छात्र आधिकारिक पोर्टल internshipsatnhai.digitalindiacorporation.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की आखिरी तारीख 15 अप्रैल 2026 तय की गई है. इसलिए जो छात्र इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, वे समय रहते आवेदन कर लें.   

कितने समय की होगी इंटर्नशिप

यह समर इंटर्नशिप कुल दो महीने की होगी. इस दौरान चयनित छात्रों को NHAI के फील्ड ऑफिस और मुख्यालय में तैनात किया जाएगा. यहां वे वरिष्ठ अधिकारियों और प्रोजेक्ट टीम के साथ काम करेंगे.

किन छात्रों के लिए है मौका

यह इंटर्नशिप सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए ही नहीं है. NHAI ने अलग-अलग विषयों के छात्रों के लिए आवेदन खोले हैं. सिविल इंजीनियरिंग के साथ-साथ कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा साइंस, फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, कॉमर्स और मास कम्युनिकेशन के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं. यानि तकनीकी और गैर-तकनीकी, दोनों तरह के छात्रों के लिए यह सुनहरा अवसर है.

किस तरह का मिलेगा काम

सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों को हाइवे डिजाइन, ट्रैफिक प्लानिंग और निर्माण कार्य की निगरानी से जुड़े काम दिए जाएंगे. वहीं दूसरे विषयों के छात्र डेटा एनालिसिस, आईटी सिस्टम, टोल ऑपरेशन, कानूनी काम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे कामों में सहयोग करेंगे.

यह भी पढ़ें -  पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं अमेरिका, US के वीजा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ये सवाल; ऐसे करें तैयारी

हर साल 500 छात्रों को मौका

NHAI की योजना है कि हर साल करीब 500 छात्रों को इस इंटर्नशिप से जोड़ा जाए. इस कार्यक्रम को उच्च शिक्षा विभाग और All India Council for Technical Education (AICTE) के साथ मिलकर तैयार किया गया है. इसका मकसद छात्रों में तकनीकी और प्रबंधन से जुड़ी समझ को मजबूत करना है, ताकि वे भविष्य में बड़े प्रोजेक्ट्स पर बेहतर तरीके से काम कर सकें.

क्या मिलेगा फायदा

इस इंटर्नशिप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि छात्रों को सीधे हाइवे प्रोजेक्ट्स के बीच काम करने का मौका मिलेगा. वे देख सकेंगे कि बड़े स्तर पर काम कैसे होता है, किस तरह तकनीक का इस्तेमाल होता है और टीम के साथ मिलकर प्रोजेक्ट कैसे पूरे किए जाते हैं.

ऐसे करें आवेदन

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. छात्र आधिकारिक पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें, जरूरी जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें. आवेदन पूरा करने के बाद उसका प्रिंट या कॉपी अपने पास रखें.

यह भी पढ़ें -  Best Courses After 12th: 12वीं के बाद क्या चुनें? ये ट्रेंडिंग कोर्स दिलाएंगे शानदार करियर आप्शन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 28 Mar 2026 08:35 AM (IST)
Tags :
Education JObs NHAI Summer Internship 2026 NHAI Internship Stipend 20000
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
NHAI Summer Internship 2026: NHAI का समर इंटर्नशिप 2026 शुरू, छात्रों को मिलेगा 20,000 महीना और हाइवे प्रोजेक्ट पर काम का मौका
NHAI का समर इंटर्नशिप 2026 शुरू, छात्रों को मिलेगा 20,000 महीना और हाइवे प्रोजेक्ट पर काम का मौका
शिक्षा
BSEB Compartment Exam 2026: बिहार बोर्ड 12वीं के छात्र ध्यान दें, अंक सुधार के लिए इस डेट से पहले करें आवेदन
बिहार बोर्ड 12वीं के छात्र ध्यान दें, अंक सुधार के लिए इस डेट से पहले करें आवेदन
शिक्षा
China Education Reform: बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम करेगा चीन, ज्यादा होमवर्क और बार-बार परीक्षा पर सख्त रोक
बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम करेगा चीन, ज्यादा होमवर्क और बार-बार परीक्षा पर सख्त रोक
शिक्षा
UPTET 2026: क्या एक से ज्यादा शादी करने वाले नहीं भर पाएंगे UPTET 2026 का फॉर्म, आज से शुरू हुए आवेदन
क्या एक से ज्यादा शादी करने वाले नहीं भर पाएंगे UPTET 2026 का फॉर्म, आज से शुरू हुए आवेदन
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra Fire News: पेट्रोल पंप पर बाइक में अचानक लगी आग..मची अफरा तफरी | Breaking
Chitra Tripathi: ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के सामने...थक गए Netanyahu? | Iran Israel War | Trump
Bharat Ki Baat: आस्था या चुनावी अखाड़ा? बंगाल में फिर आमने-सामने TMC-BJP! | Bengal Election 2026
Khabar Filmy Hain: एक्टिंग का असली किंग कौन, धुरंधर की दहाड़ के बीच रनवीर कपूर का पलटवार | Bollywood Masala
Saas Bahu Aur Saazish: राघव के लिए रीत बनी वकील, क्या सबूत जुटाने में होगी कामयाब ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Noida International Airport Live: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन आज, पीएम मोदी करेंगे शुरुआत, सुरक्षा और ट्रैफिक के खास इंतजाम
LIVE: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन आज, पीएम मोदी करेंगे शुरुआत, सुरक्षा और ट्रैफिक के खास इंतजाम
दिल्ली NCR
Delhi Weather: सुबह काले बादलों का डेरा, आंधी-तूफान व बारिश की चेतावनी, अप्रैल शुरू होने तक कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली में सुबह काले बादलों का डेरा, आंधी-तूफान व बारिश की चेतावनी, अप्रैल शुरू होने तक कैसा रहेगा मौसम?
आईपीएल 2026
IPL 2026 Live Streaming: कहां-कहां लाइव देख सकते हैं IPL के मैच, जानिए लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल
कहां-कहां Live देख सकते हैं IPL 2026 के मैच, जानिए लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल
ओटीटी
Friday OTT Release: 'ओ रोमियो' से 'मर्दानी 3' तक, ओटीटी पर नई फिल्मों और सीरीज की आई बाढ़, वीकेंड पर करें बिंज वॉच
'ओ रोमियो' से 'मर्दानी 3' तक, ओटीटी पर नई फिल्मों और सीरीज की आई बाढ़, वीकेंड पर करें एंजॉय
विश्व
सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर ईरानी हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल, G-7 के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद क्या बोले मार्को रुबियो
ईरानी हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल, G-7 के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद क्या बोले रुबियो?
चुनाव 2026
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
Results
BSEB Compartment Exam 2026: बिहार बोर्ड 12वीं के छात्र ध्यान दें, अंक सुधार के लिए इस डेट से पहले करें आवेदन
बिहार बोर्ड 12वीं के छात्र ध्यान दें, अंक सुधार के लिए इस डेट से पहले करें आवेदन
रिलेशनशिप
Signs Of Situationship: प्यार है या सिर्फ टाइमपास? इन 5 सवालों से मिलेगी आपको रिश्तों की क्लियरिटी
प्यार है या सिर्फ टाइमपास? इन 5 सवालों से मिलेगी आपको रिश्तों की क्लियरिटी
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget