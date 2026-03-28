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देश की सड़कों और हाइवे के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को करीब से देखने और समझने का सपना अगर आपके मन में है, तो यह खबर आपके लिए खास है. National Highways Authority of India यानी NHAI ने समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. इस इंटर्नशिप के जरिए छात्रों को सिर्फ किताबों की पढ़ाई नहीं, बल्कि जमीन पर चल रहे हाइवे प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा. सबसे खास बात यह है कि चुने गए छात्रों को हर महीने 20,000 का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, साथ ही इंटर्नशिप पूरी करने पर प्रमाण पत्र मिलेगा.

इस इंटर्नशिप के लिए छात्र आधिकारिक पोर्टल internshipsatnhai.digitalindiacorporation.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की आखिरी तारीख 15 अप्रैल 2026 तय की गई है. इसलिए जो छात्र इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, वे समय रहते आवेदन कर लें.

कितने समय की होगी इंटर्नशिप

यह समर इंटर्नशिप कुल दो महीने की होगी. इस दौरान चयनित छात्रों को NHAI के फील्ड ऑफिस और मुख्यालय में तैनात किया जाएगा. यहां वे वरिष्ठ अधिकारियों और प्रोजेक्ट टीम के साथ काम करेंगे.

किन छात्रों के लिए है मौका

यह इंटर्नशिप सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए ही नहीं है. NHAI ने अलग-अलग विषयों के छात्रों के लिए आवेदन खोले हैं. सिविल इंजीनियरिंग के साथ-साथ कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा साइंस, फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, कॉमर्स और मास कम्युनिकेशन के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं. यानि तकनीकी और गैर-तकनीकी, दोनों तरह के छात्रों के लिए यह सुनहरा अवसर है.

किस तरह का मिलेगा काम

सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों को हाइवे डिजाइन, ट्रैफिक प्लानिंग और निर्माण कार्य की निगरानी से जुड़े काम दिए जाएंगे. वहीं दूसरे विषयों के छात्र डेटा एनालिसिस, आईटी सिस्टम, टोल ऑपरेशन, कानूनी काम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे कामों में सहयोग करेंगे.





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हर साल 500 छात्रों को मौका

NHAI की योजना है कि हर साल करीब 500 छात्रों को इस इंटर्नशिप से जोड़ा जाए. इस कार्यक्रम को उच्च शिक्षा विभाग और All India Council for Technical Education (AICTE) के साथ मिलकर तैयार किया गया है. इसका मकसद छात्रों में तकनीकी और प्रबंधन से जुड़ी समझ को मजबूत करना है, ताकि वे भविष्य में बड़े प्रोजेक्ट्स पर बेहतर तरीके से काम कर सकें.

क्या मिलेगा फायदा

इस इंटर्नशिप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि छात्रों को सीधे हाइवे प्रोजेक्ट्स के बीच काम करने का मौका मिलेगा. वे देख सकेंगे कि बड़े स्तर पर काम कैसे होता है, किस तरह तकनीक का इस्तेमाल होता है और टीम के साथ मिलकर प्रोजेक्ट कैसे पूरे किए जाते हैं.

ऐसे करें आवेदन

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. छात्र आधिकारिक पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें, जरूरी जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें. आवेदन पूरा करने के बाद उसका प्रिंट या कॉपी अपने पास रखें.



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