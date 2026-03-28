ASP अनुज चौधरी ने फिल्म धुरंधर-2 को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- कोई इसका विरोध कर रहा तो..

बॉलीवुड फिल्म धुरंधर-2 में अतीक अहमद के किरदार को दिखाए जाने के बाद सुर्खियों में बनी हुई है. इस बीच फिरोजाबाद के एएसपी ग्रामीण अनुज चौधरी का फिल्म को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि ये फिल्म देशभक्ति की फिल्म हैं और उन धुरंधरों के लिए है जो देश को ही अपना सबकुछ मानते हैं.

एएसपी अनुज चौधरी शुक्रवार को अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ फिल्म धुरंधर देखने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से भी इसे लेकर बात की. उन्होंने अपने इस बयान को सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है. अनुज चौधरी ने कहा कि 'आज Durandhar-2 मूवी देखने का अवसर मिला. फिल्म देशहित और आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश देती है. ऐसी फिल्में युवाओं में राष्ट्रप्रेम और जिम्मेदारी की भावना बढ़ाती हैं.'

एसपी अनुज चौधरी ने देखी फिल्म धुरंधर-2

एएसपी ग्रामीण ने कहा कि "ये फिल्म उन देशभक्तों के लिए जो बिना वर्दी के अपने देश के लिए प्राण न्योछावर करते हैं. 'उन धुरंधरों' के लिए है जो देश को ही सबकुछ मानते हुए देश की सेवा करते हैं. इस फिल्म में किसी भी तरह की जाति धर्म की बात नहीं है. ये सिर्फ देशभक्ति की फिल्म है जो राष्ट्र प्रेमी लोग है उन सबको देखनी चाहिए और बहुत अच्छी फ़िल्म है."

“आज Durandhar 2 मूवी देखने का अवसर मिला। फिल्म देशहित और आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश देती है। ऐसी फिल्में युवाओं में राष्ट्रप्रेम और जिम्मेदारी की भावना बढ़ाती हैं।” pic.twitter.com/Fqh7hl03r7 — Anuj Chaudhary (@wrestleranuj) March 27, 2026

अतीक अहमद के किरदार पर बोले अनुज चौधरी

अनुज चौधरी से जब यूपी के माफिया अतीक अहमद के किरदार को लेकर हो रहे विवाद पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि- क्या अतीक अहमद कोई राष्ट्रभक्त था या राष्ट्र प्रेमी था? यदि उसका विरोध हो रहा है तो वो एक अपराधी था और पुलिस जांच में भी ये बात सामने आ चुकी है. जैसा वो था और उसने पुलिस के सामने जो कबूलनामा किया है तो उसी तरह से उसे दिखाया गया है.

अतीक अहमद एक अपराधी था और एक देशद्रोही भी था. वो यहीं दिखा सकते थे और इससे बेहतर क्या दिखा सकते हैं? उन्होंने कहा कि कोई इसका विरोध कर रहा है तो क्यों कर रहा है उसे समझना चाहिए और मंथन करना चाहिए. ये फिल्म जो सच्चा देशभक्त होगा, देश को प्यार करने वाला होगा उन सभी को देखनी चाहिए.

अनुज चौधरी ने कहा कि इस फिल्म में कोई भी जाति धर्म की बात नहीं हैं. सिर्फ ये दो देशों की कहानी है वो अपने देश के लिए प्रयास करते हैं और हमारे देश के जो जवान है वो अपने देश की बेहतरी के लिए प्रयास करते हैं.

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