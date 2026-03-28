सोनू सूद ने सलमान खान की 'दबंग 2' क्यों ठुकरा दी थी? एक्टर ने सालों बाद बताई वजह

सोनू सूद ने बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बनाई है. वहीं वे रियल लाइफ हीरो भी कहे जाते हैं जो हमेशा जरूरतमंदो की मदद के लिए तैयार रहते हैं. इन सबके बीच परदे पर उन्होंने हिंदी सिनेमा के कुछ सबसे यादगार विलेन के रोल निभाए हैं. ऐसा ही एक रोल है सुपर-डुपर हिट 'दबंग' में छेदी सिंह का था जिसमें उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली थी. लेकिन जानकर हैरानी होगी कि एक्टर ने पहले ये रोल लगभग मना ही कर दिया था. हालांकि बाद में उन्होंने इस रोल को किया लेकिन उन्होंने दबंग 2 ठुकरा दी थी. एक्टर ने अब इसकी वजह का खुलासा किया है.

सोनू सूद ने पहले दबंग के रोल को क्यों कहा था ना?

दिव्या जैन के साथ हाल ही में हुई बातचीत में, सोनू ने बताया कि उन्होंने शुरू में इस फ़िल्म को मना कर दिया था, क्योंकि वह इस किरदार से पूरी तरह जुड़ नहीं पा रहे थे. डायरेक्टर अभिनव कश्यप के साथ कई बार बातचीत करने के बाद ही चीज़ें बदलने लगीं. सोनू ने खुलासा किया, "मैंने शुरू में 'दबंग' को मना कर दिया था, क्योंकि मुझे यह किरदार ठीक से समझ नहीं आया था. फिर मैं डायरेक्टर के साथ बैठा और मैंने कुछ बदलाव सुझाए. हम साथ बैठे और हमने उस किरदार में काफ़ी बदलाव किए, हमने उसमें थोड़ा ह्यूमर भी डाला, और इसी तरह वह किरदार मज़ेदार बन गया."

सोनू के लिए, किसी किरदार का अच्छा या बुरा होना कभी भी फ़ैसला करने का मुख्य आधार नहीं रहा है. उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी यह था कि वह किरदार दर्शकों के साथ कितना जुड़ पाता है. उन्होंने कहा "मुझे इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था कि किरदार पॉज़िटिव है या नेगेटिव. मैंने कहा कि अगर वह लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला पाता है और उनको एंटरटेन कर पाता है, तो वह किरदार बहुत बढ़िया है."

पैसों की बजाय स्क्रिप्ट को दी तरजीह

अपने करियर के फ़ैसलों पर बात करते हुए, सोनू ने ज़ोर देकर कहा कि उन्होंने कभी भी फ़िल्मों को सिर्फ़ पैसे कमाने के नज़रिए से नहीं देखा है. एक्टर ने कहा, "मैंने कभी भी सिर्फ़ पैसे के लिए कोई फ़िल्म नहीं की है. क्योंकि अगर आप सिर्फ़ पैसे के लिए किसी फिल्म के लिए हां कहते हैं, तो आपको सेट पर हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा."

सोनू सूद ने 'दबंग 2' को क्यों ठुकरा दी थी?

भले ही सोनू ने आखिरकार 'दबंग' में काम किया, लेकिन उन्होंने इसके सीक्वल, 'दबंग 2' से दूरी बनाए रखना ही बेहतर समझा. एक्टर ने बताया कि सलमान ख़ान और अरबाज़ ख़ान के कहने के बावजूद, वह इस फ़िल्म की स्क्रिप्ट को पूरी तरह से समझ नहीं पाए और न ही उससे जुड़ पाए. सोनू ने कहा, "दबंग 2' के लिए, सलमान और अरबाज चाहते थे कि मैं इस फ़िल्म में काम करूं. जब मैंने पहली बार इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी, तो मुझे वह ठीक से समझ नहीं आई... मुझे लगा कि मुझे अपनी बात साफ-साफ कह देनी चाहिए और जो मुझे महसूस हो रहा है, वही बताना चाहिए."

फिल्म में काम करने के लिए बार-बार कहे जाने के बाद भी, सोनू अपने मन की बात पर ही टिके रहे थे. एक्टर ने आगे बताया, “मैंने उनसे कहा कि मुझे यह रोल समझ नहीं आ रहा है… मुझे पता था कि मैं इसमें ज़्यादा कुछ सुधार नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने मना कर दिया और उन्हें शुभकामनाएं दीं.”

दरियादिल हैं सलमान खान

सीक्वल को मना करने के बावजूद, सोनू और सलमान खान का रिश्ता बना रहा. एक्टर ने याद करते हुए बताया कि कैसे सलमान ने खुद उन्हें फिल्म की पहली ट्रायल स्क्रीनिंग देखने के लिए बुलाया था. सोनू ने कहा, “मुझे याद है, जब फिल्म का पहला ट्रायल शो हुआ था, तो सलमान भाई ने मुझे बुलाया था. वह बहुत दरियादिल थे और उन्होंने कहा, ‘छेदी सिंह, जो फिल्म तूने छोड़ी थी, क्या तू उसे देखना चाहेगा?’ मैंने कहा, ‘हां, मैं ज़रूर देखना चाहूंगा’… और फिर हमने साथ में वह फिल्म देखी.” बता दें कि फिल्म ‘दबंग 2’ में विलेन का रोल आखिरकार प्रकाश राज ने निभाया था.