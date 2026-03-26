लखनऊ: पेट्रोल के लिए लंबी लाइन, भीड़ के बाद बुलानी पड़ी पुलिस, अफवाह फैलाने वालों पर होगा एक्शन
Petrol Diesel News: लखनऊ में अफवाहों पर यूपी सरकार ने संज्ञान लिया है. अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. सरकार ने अपील की कि पंप पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं.
पहले गैस की लाइन के बाद अब पेट्रोल के लिए लखनऊ वालों को लाइन लगानी पड़ी. पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ होने की वजह से पुलिस बुलाई गई. भारत पेट्रोलियम का कहना है कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है. अफवाहों पर ध्यान न दें. लेकिन जमीनी हकीकत में जनता का बुरा हाल है. पेट्रोल की लाइन में लोगों को घंटो इंतज़ार करना पड़ रहा है. इसके बाद भी पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है. कई पेट्रोल पंप ने तेल देना बंद कर दिया. कई जगह पुलिस और PAC के जवानों को तैनात किया गया.
वहीं, लखनऊ में अफवाहों पर यूपी सरकार ने संज्ञान लिया. सरकार ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है और स्टॉक पर्याप्त है. लोगों से अपील की गई कि पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं. पेट्रोल डीजल के लिए पैनिक माहौल न बनाएं. पेट्रोल पंपों को मांग के अनुसार आपूर्ति की जा रही है. अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन होगा.
(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)
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Source: IOCL