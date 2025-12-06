जालौन में सर्विस गन से खुद को गोली मारने वाले इंस्पेक्टर की मौत, जांच में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में कुठौंद थाना में तैनात इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली. गोली की आवाज सुन पुलिसकर्मी दौड़े तो नजारा देख उनके होश उड़ गए. कमरे में खून से लथपथ इंस्पेक्टर की बॉडी मिली और वहीं पास में रिवॉल्वर में पड़ी हुई थी. इलाज के लिए उन्हें मेडिकल कॉलेज लाया गया. लेकिन, इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना पर एसपी मौके पर पहुंचे. फिलहाल, मौत असली वजह सामने नहीं आई है.

घटना का विवरण और पृष्ठभूमि

दरअसल, पूरा मामला जालौन के कुठौंद थाना का है जो जनपद के मुख्यालय से करीब 51 किमी की दूरी पर है. बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर पेट्रोलिंग पर थे और एक भंडारे कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौटे थे. लेकिन, इस सुसाइड के पीछे की क्या खास वजह रही अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है. इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय मूल रूप से संतकबीर नगर के रहने वाले थे और साल 2023 में वह इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हुए थे. परिजनों को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे दी गई है.

संदेहास्पद परिस्थितियां और महिला की मौजूदगी

इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय पेट्रोलिंग पर हमराहियों साथ निकले थे. इस दौरान वह एक भंडारे कार्यक्रम में शामिल हुए थे. रात ठीक 9 बजे वह अपने सरकारी आवास में पहुंचे और फिर ठीक 9:30 बजे उनके आवास से गोली की आवाज सुनाई दी. गोली चलने के तुरंत बाद एक महिला को इंस्पेक्टर के आवास से बाहर भागते हुए देखा गया. पुलिस जांच कर रही है कि क्या यह आत्महत्या थी या किसी तीसरे व्यक्ति की हत्या को आत्महत्या का रूप दिया गया.

जांच और फोरेंसिक कार्रवाई

जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय और पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. फोरेंसिक टीम ने कमरे से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए, सर्विस पिस्टल, खून के निशान और घटना स्थल की स्थिति वैज्ञानिक तरीके से जांची जा रही है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं—आत्महत्या, हत्या, किसी विवाद या संबंध की गहन जांच कर रही है. थाना परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज, प्रवेश-निकास की मूवमेंट और स्टाफ के बयान भी लिए जा रहे हैं. पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार राय ने लगभग 9:30 बजे स्वयं के सर्विस रिवॉल्वर से सिर में गोली मार ली है. उरई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है. कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है. मामले की जांच की जा रही है परिजनों को घटना के बारे में सूचना दे दी गई है.