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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'CM योगी आदित्यनाथ के इसी रुख के कारण...' राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर इकबाल अंसारी का बड़ा बयान

'CM योगी आदित्यनाथ के इसी रुख के कारण...' राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर इकबाल अंसारी का बड़ा बयान

बाबरी मस्जिद मामले में पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में प्रतिक्रिया देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर प्रतिक्रिया दी है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 14 Jul 2026 02:40 PM (IST)
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राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने अहम प्रतिक्रिया दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रुख के कारण गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाता है. राम मंदिर ट्रस्ट अच्छा काम कर रहा है.

इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या भगवान राम का शहर है. पूरे देश की आस्था भगवान राम से जुड़ी है. सभी को यहां आना चाहिए, पूजा-अर्चना करनी चाहिए और अपनी आस्था बनाए रखनी चाहिए. लोगों को सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगानी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और भगवान राम के दर्शन करने चाहिए. अयोध्या की संस्कृति का पूरे देश में सम्मान किया जाता है. यहां हर धर्म और हर समुदाय के लोग मौजूद हैं और सभी देवी-देवताओं का सम्मान किया जाता है.

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अंसारी ने काह कि  जहां तक ​​चोरी की घटनाओं की बात है, सरकार ने कड़ी नज़र रखी और इसमें शामिल लोग अब जेल में हैं. लोगों की आस्था पर कोई असर नहीं पड़ा है. आस्था तो आस्था ही रहती है. लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं और पूजा-अर्चना कर रहे हैं. जिन्होंने गलत काम किया, वे सरकार की नज़र में आए और अब जेल में हैं. सरकार अच्छा काम कर रही है. गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

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Published at : 14 Jul 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath Iqbal Ansari UP NEWS RAM MANDIR Ayodhya NEWS
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