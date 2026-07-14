उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी है. जानी थाना क्षेत्र की दो युवतियों ने एक-दूसरे के साथ रहने का फैसला किया है.

मामला तब सुर्खियों में आया जब एक युवती की शादी परिवार ने गाजियाबाद निवासी युवक से कर दी, लेकिन शादी के महज पांच दिन बाद वह ससुराल छोड़कर अपनी सहेली के पास लौट आई. दोनों का दावा है कि वे पहले ही कोर्ट मैरिज कर चुकी हैं.

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बचपन की दोस्ती से साथ रहने के फैसले तक

जानकारी के अनुसार, दोनों युवतियां एक ही गांव और मोहल्ले की रहने वाली हैं. बचपन से साथ पढ़ाई करने और लगातार संपर्क में रहने के दौरान उनके बीच गहरा लगाव विकसित हुआ. परिवारों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने दोनों के मिलने-जुलने पर रोक लगा दी. इसके बावजूद दोनों ने दावा किया कि उन्होंने करीब एक वर्ष पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी.

शादी के पांच दिन बाद युवती लौटी वापस

परिजनों ने यह सोचकर एक युवती की शादी 6 जुलाई को गाजियाबाद के युवक से कर दी कि इससे मामला समाप्त हो जाएगा. लेकिन शादी के पांच दिन बाद नवविवाहिता ने अपनी सहेली से संपर्क किया और उसके साथ रहने की इच्छा जताई. इसके बाद सहेली पुलिस के साथ पहुंची और कथित कोर्ट मैरिज से जुड़े दस्तावेज पुलिस के सामने प्रस्तुत किए.

पुलिस ने दोनों की इच्छा का सम्मान किया

मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने नवविवाहिता, उसके पति, दोनों परिवारों और संबंधित पक्षों से पूछताछ की. काफी देर तक समझाइश के बावजूद दोनों युवतियां अपने फैसले पर कायम रहीं. नवविवाहिता ने स्पष्ट कहा कि वह न मायके में रहना चाहती है और न ही पति के साथ, बल्कि अपनी सहेली के साथ रहना चाहती है.

पुलिस ने बताया कि दोनों युवतियां बालिग हैं. उनकी इच्छा जानने और आवश्यक पूछताछ के बाद उन्हें अपनी पसंद के अनुसार साथ जाने की अनुमति दे दी गई. वहीं, दोनों परिवारों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई. पुलिस ने फिलहाल मामले में कोई आपराधिक पहलू सामने न आने की बात कही है और इसे दोनों बालिग महिलाओं के व्यक्तिगत निर्णय से जुड़ा मामला माना है.

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