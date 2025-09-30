हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVideo: डम्बल नहीं, दंगल! जिम में मशीन के लिए भिड़ी दो महिलाएं, एक दूसरे के खींचे बाल, वीडियो वायरल

Viral Video: उत्तर प्रदेश के नोएडा के एक जिम में दो महिलाओं के बीच झड़प हो गई. ये लड़ाई स्क्वैट्स करने के लिए मशीन के इस्तेमाल को लेकर हुई. ये पूरी घटना जिम में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 30 Sep 2025 04:49 PM (IST)
Preferred Sources

Uttar Pradesh News: आजकल जिम में एक्सरसाइज करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है. पहले की तुलना में मौजूदा समय में जिम में ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोगों को मशीन यूज करने के लिए इंतजार करना पड़ता है. पहला व्यक्ति अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ले, उसके बाद दूसरे का नंबर आता है और अगर ऐसे में आप बहुत देर से अपनी बारी का वेट कर रहे हो, लेकिन पीछे से कोई और आकर मशीन का इस्तेमाल करने लगे तो साफ बात है कि लड़ाई तो होगी ही.

कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा से सामने आया है, जहां जिम में दो महिलाओं के बीच स्क्वैट्स करने के लिए मशीन के इस्तेमाल को लेकर झगड़ा हो गया और देखते ही देखते ये झगड़ा मारपीट में बदल गया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

दोनों एक-दूसरे के बाल बुरी खींचने लगी

वीडियो में देखा गया है कि एक महिला स्मिथ मशीन पर स्क्वैट्स कर रही थी और सामने खड़ी महिला अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, जैसे ही पहली महिला ने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करके हटी, वैसे ही दूसरी महिला ने मशीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की. इस पर इंतजार कर रही महिला ने विरोध किया, जिसके बाद दोनों में बहस होने लगी और ये बहस तुरंत ही मारपीट में बदल गई.

दोनों महिलाएं एक-दूसरे को धक्का-मुक्की देने लगी तो वहीं एक-दूसरे के बाल बुरी तरह खींचने लगी. दोनों के बीच इतनी घमासान लड़ाई हो रही थी कि दोनों में से कोई भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी.

पूरी घटना जिम में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड 

इस दौरान जिम में मौजूद अन्य महिलाएं दोनों को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन दोनों ही रुकने का नाम नहीं ले रही थी. वीडियो में आगे देखा गया कि बड़ी मुश्किलों के बाद दोनों को छुड़ाया गया. ये पूरी घटना जिम में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और लोग वीडियो पर काफी कमेंट्स कर रहे हैं.

Published at : 30 Sep 2025 04:49 PM (IST)
