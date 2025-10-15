हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVideo: खूब चले लात-घूंसे, गिरा-गिराकर पीटा, घरेलू कलेश के बाद सड़क पर भिड़े पति-पत्नी, देखें वीडियो

Video: खूब चले लात-घूंसे, गिरा-गिराकर पीटा, घरेलू कलेश के बाद सड़क पर भिड़े पति-पत्नी, देखें वीडियो

Viral Video: उत्तर प्रदेश के हरदोई से सरेआम लड़ाई का एक वीडियो सामने आया है. यहां सड़क पर पति-पत्नी के बीच घरेलू कलेश के चलते मारपीट हो गई. मारपीट के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 15 Oct 2025 01:24 PM (IST)
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति-पत्नी के बीच मारपीट होते नजर आ रही है. ये लड़ाई घरेलू कलेश को लेकर हुई है. बीच सड़क पर पति-पत्नी के बीच मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो सोशल मडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. 

अपने पति से भिड़ती हुई नजर आई महिला

बता दें कि ये घटना हरदोई की एक व्यस्त सड़क पर हुई है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पति-पत्नी के बीच का घरेलू विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई.

वीडियो में देख सकते हैं कि महिला के हाथ में एक बड़ा सा डंडा नजर आ रहा है, जिससे वो अपने पति पर हमला करने की कोशिश करती है. वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे महिला अपने पति से भिड़ती हुई नजर आ रही है, जबकि पति उसे रोकने की कोशिश कर रहा है.

सड़क पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई

इस दौरान एक युवक दोनों के बीच लड़ाई रोकने की कोशिश करता है, लेकिन युवक को भी दोनों पक्षों से धक्का-मुक्की का सामना करना पड़ता है. महिला, जो डंडे से अपने पति पर हमला करती नजर आ रही है. साथ ही में बीच बचाव करने आया युवक भी महिला के पति को डंडे से पीटने लगता है.

यह झगड़ा काफी देर तक सड़क पर चलता रहा. झगड़ा देखने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई. लोगों ने इस खतरनाक दृश्य का वीडियो भी मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया.हालांकि, अभी ये साफ नहीं हुआ कि इस मामले में पुलिस को कोई सूचना दी गई या नहीं.

Published at : 15 Oct 2025 01:24 PM (IST)
Hardoi News VIRAL VIDEO UTTAR PRADESH NEWS
