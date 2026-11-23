उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है. यूपी में AIMIM की एंट्री पर सपा नेता आजम खान ने तंज कसते हुए कहा था कि हमारे यहां हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं की जाती. इस पर AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने इसको लेकर पलटवार किया है. उन्होंने अखिलेश यादव और उनके परिवार को निशाना बनाया है.

शादाव चौहान ने कहा, "कौन गुजराती ढोकला खाता है और कौन भाजपा की बी टीम है यह सबको पता है.उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है. अखिलेश यादव जी और शिवपाल यादव जी को बताना चाहिए कि जिन आरोपों में मुसलमानों को गोलियां मारी गईं, उनके घरों को बुलडोजर से उजाड़ा गया- उससे भी ज्यादा संगीन अपराधों के बावजूद अखिलेश यादव के भाई बंधु अब तक कैसे बचे हैं."

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बीजेपी से मिली भगत का आरोप

शादाब चौहान ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए कहा, "देशभर में छापे मारे गए लेकिन सीबीआई-ईडी की गाड़ी आज तक आय से अधिक संपत्ति के मामले में अखिलेश और डिंपल के घर तक नहीं पहुंच पाई. योगी आदित्यनाथ के साथ अखिलेश शिवपाल का म्यूजिकल चेयर 2027 में बंद होने वाला है. समाजिक परिवर्तन मोर्चा पहले नवाबों के शहर पर कब्जा करेगी, फिर लालकिला पर भी हरा परचम लहराएगा."

इसके साथ ही नाथवानी को राज्यसभा भेजने पर भी शादाबा चौहान ने सवाल उठाया और आरोप लगाया कि अखिलेश यादव हिंदुत्व के समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं. 9 सालों से मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है कहीं नजर नहीं आ रहे. जोर देकर कहा कि अब प्रदेश का मुसलमान इनका सियासी गुलाम बनकर नहीं रहेगा.

सपा के निशाने पर है AIMIM

यहां बता दें कि समाजवादी पार्टी लगातार AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बीजेपी की बी टीम का आरोप लगते रहे हैं. लेकिन अब आजम खान के जेल से बाहर आते ही ओवैसी पर निशाना साधे हुए हैं और खुद अखिलेश यादव ने भी ये कहकर कि इनका OTP कहीं और से आता है, कहकर तंज कसा था.

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