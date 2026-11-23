उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बैठक हुई. इस बैठक के बाद यह जानकारी सामने आई है कि कांग्रेस ने अपनी सीटों की डिमांड लिस्ट छोटी कर दी है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सपा चीफ अखिलेश यादव के बयान के बाद कांग्रेस ने 181 सीटों की जगह अब 145 सीटों पर बातचीत करने का फैसला किया है.

बता दें सपा के साथ बैठक के बाद कांग्रेस की अपनी एक आंतरिक बैठक हुई है. सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने जो लिस्ट सपा को सौंपी है वह 150 सीटों की है. इस लिस्ट को सपा सांसद राम गोपाल यादव को दिया गया है जो वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी. उसके बाद 24 नवंबर को होने वाली बैठक में उस पर चर्चा हो सकती है.

लिस्ट का आदान-प्रदान हुआ

सूत्रों के अनुसार 23 नवंबर को हुई सपा कांग्रेस की बैठक में लिस्ट का आदान प्रदान हुआ है.

सूत्रों के मुताबिक जिन जिन सीटों को कांग्रेस लड़ना चाहती है उसकी लिस्ट सपा को सौंपी गई है. अब दोनों दल अपने हिसाब से उसका विश्लेषण करेंगे. जो सीटें डिमांड की गईं हैं उस पर सपा का पक्ष क्या है.

UP कांग्रेस चीफ क्या बोलीं?

इन सबके बीच उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत के बाद कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने कहा कि दोनों दलों के बीच चर्चा कल भी जारी रहेगी. बैठक में दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी राय रखी और नेतृत्व स्तर पर विस्तृत बातचीत हुई. उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच आपसी सहमति और भरोसा कायम है. कल फिर बैठक होगी, जिसमें आगे की प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी. उम्मीद है कि अगले तीन से चार दिनों के भीतर सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा.