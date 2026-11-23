कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म की पुजारी नहीं, बल्कि व्यापारी है. दिल्ली में प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए बीजेपी के संगठन, उसके इतिहास और राम मंदिर से जुड़े मुद्दों पर भी निशाना साधा. उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी आज तक किसी महिला को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना पाई.

प्रमोद तिवारी ने बीजेपी में महिलाओं की भागीदारी पर सवाल उठाते हुए कहा, "भारतीय जनता पार्टी का एक उदाहरण मैं देता हूं. आज तक क्या किसी महिला को इन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया? मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ. क्या उत्तर प्रदेश में कोई महिला इनके संगठन के अध्यक्ष हुई? यानी महिलाओं को इस काबिल नहीं समझते हैं कि उनको पार्टी का मुखिया बनाया जाए तो यह सबसे बड़ा सामने सबूत है."

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राहुल गांधी के बयान का किया समर्थन

कांग्रेस सांसद ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा, "जहाँ तक सवाल है राहुल जी का, राहुल जी ने जो कहा है सही कहा है, भाजपा धर्म की पुजारी नहीं बल्कि व्यापारी है, अगर धर्म को धर्म की तरह कोई मानता है तो वो कांग्रेस मानती है."

इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर इतिहास को लेकर भी हमला बोला. प्रमोद तिवारी ने कहा, "अल्पज्ञान विनाशकारी होता है, जिसकी दादी, पिता ने देश के लिए जान दिया जिस पार्टी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रही थी उस समय ये लोग अंग्रेजों की मुखबरी कर रही थी, अंग्रेजों की चापलूसी कर रही थी."

उन्होंने आगे कहा, "उनकी फौज में भर्ती होने का लिखित ऐलान कर रही थी, उस पार्टी को शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के नेतृत्व पर उंगली उठाने के लिए. क्या है आपका इतिहास?"

सोनिया गांधी और राम मंदिर के मुद्दे पर भी घेरा

प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री पद को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, "प्रधानमंत्री पद के लिए आपने अडवाणी जी को ठुकरा दिया और हमने सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद एक नहीं दो बार ठुकराया है, यह मैं दावे से कहता हूं."

वहीं, 'राधे-राधे कमल खिला दे' के नारे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अपने कामकाज और विकास के नाम पर वोट मांगने के लिए कुछ नहीं है. उन्होंने कहा, "आ गई नौबत ये कि 10 साल में कामकाज के नाम पर वोट नहीं मांग सकते आप. आप ये नहीं बता सकते ये विकास है इसलिए कमल खिलेगा. आप यह नहीं बता सकते कि हमने यह किया है इसलिए कमल खिलना चाहिए, राधे राधे कमल खिला दे."

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प्रमोद तिवारी ने राम मंदिर के चढ़ावे और जमीन खरीद से जुड़े मामलों को लेकर भी बीजेपी पर आरोप लगाए. उन्होंने कहा, "उसके बाद चंदा चोरी कर ले, राम मंदिर बनवाने में चढ़ावे की चोरी कर ले, यही तो भाजपा का इतिहास है, अयोध्या में क्या हुआ? जितने मंदिर के पत्थर खरीद से लेकर जमीन खरीद से लेकर चढ़ावा चोरी के अलावा कुछ किया इन्होंने, तब एक नया प्रोजेक्ट तलाश रहे हैं."