उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के रास्ते पर चलने का संकेत दिया है. सपा अध्यक्ष ने कहा कि वो नेताजी के दिखाए रास्ते पर चलकर रूठों को मनाने का काम करेंगे और जो पुराने लोग नाराज होकर उनसे दूर हुए हैं उन्हें फिर से बुलाया जाएगा. सपा की विचारधारा के लोगों को फिर से एकजुट किया जाएगा.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को मुलायम सिंह यादव की जयंती पर पार्टी के पुराने और नाराज़ नेताओं को फिर से मनाने और एकजुट होने का संदेश दिया है. अखिलेश यादव ने कहा कि पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज नेता जी जो रास्ता दिखाकर गए है उस रास्ते पर चलकर समाज प्रदेश को आगे बढाने का काम किया जाएगा. नेताजी का ऐसा व्यवहार था कि वो किसी के बुरे वक्त पर उसका साथ नहीं छोड़ते थे.

रूठे नेताओं को मनाएंगे अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कोई उनके पास कोई आया होगा तो नेताजी ने हमेशा यथा संभव मदद की और हमेशा सबको जोड़ते रहे. हम भी उनके दिखाए रास्ते पर समाजवादी विचारधारा और सबको साथ लेकर चलने का काम करेंगे. वो हमेशा सबको सम्मान देने का काम करते थे. जो साथी नाराज़ होकर दूर गए या पुराने साथी जो छूट गए हैं उन्हें फिर से बुलाया जाएगा.

सपा अध्यक्ष ने इस अवसर पर लखनऊ, सैफई, कन्नौज समेत विभिन्न परीक्षाओं में मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप देकर भी सम्मानित किया और कहा कि उनकी पार्टी आगे भी मेधावी छात्रों का उत्साह बढ़ाने के लिए लैपटॉप वितरण करती रहेगी.

गोरखपुर में सपा के रोड शो के दौरान 14 साल के बच्चे की मौत के मुद्दे को लेकर भी अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी और कहा कि लखनऊ में सीएम योगी के काफिले से तीन लोगों की मौत हो गई थी, उस मामले में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया. क्योंकि तीनों लोग पीडीए परिवार के थे, इसलिए मुआवजा देने में भी उनके साथ भेदभाव किया गया.

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