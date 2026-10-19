'सीट बड़ी चीज नहीं, सरकार बदलनी है', सपा से गठबंधन पर बोले इमरान मसूद

यूपी चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है. इस बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया. इमरान मसूद ने सीटों के बंटवारे को लेकर कहा, "सीट बड़ी चीज नहीं, सरकार बदलनी है." चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग लगे हुए हैं अल्लाह बेहतर करेगा.

वहीं सीटों को लेकर मचे घमासान और उन पर लग रहे कई आरोपों पर उन्होंने कहा, "मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ है. मेरा यह था कि इसको हम जल्द से जल्द फाइनल कर लें और मुझे लगता है कि वो स्टेज आ गई और यह फाइनल होने जा रहा है. मेरे ख्याल से यह अक्टूबर के अंदर हो जाना चाहिए."

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इमरान मसूद ने सीट बंटवारे पर बताई बड़ी बात

कांग्रेस सांसद ने सीट बंटवारे पर आगे बताया, "यह बातचीत पार्टी के अंदर होती है. अब लगता है कि बहुत जल्दी यह तय हो जाएगा. अब तक कयास आ रहे थे कि हमारा गठबंधन टूट जाएगा या होगा ही नहीं, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन ने दिखा दिया कि गठबंधन तो है और रहेगा." उन्होंने आगे कहा कि सीट मिलना बड़ी चीज नहीं है. सरकार बदलना बड़ी चीज है. सरकार बदलनी है और सरकार बदलकर जाएंगे.

कांग्रेस की 150 सीटों की मांग पर उनसे सवाल किया गया कांग्रेस के यूपी में 2 विधायक है और 6 सांसद हैं. ऐसे में उन्हें मुश्किल से 50 सीटें मिल पाएंगी. इस पर उन्होंने बताया, "बीजेपी 2 सीटों से आज देश के अंदर कितना फैल गई. केजरीवाल 0 से 67 पर पहुंच गए."

उन्होंने आगे कहा, "यह राजनीति में पता नहीं चलता कब चढ़ जाएंगे और कब उतर जाएंगे. यह चढ़ना उतरना प्रकृति का खेल है और नियम है यह पता चल जाएगा." इमरान मसूद ने आगे कहा, "हम लोगों ने तैयारी की है. हमने 403 सीटों पर तैयारी की है. अगर हम गठबंधन का हिस्सा हैं तो सभी सीटों पर तैयारी करेंगे."

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