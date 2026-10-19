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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सीट बड़ी चीज नहीं, सरकार बदलनी है', सपा से गठबंधन पर बोले इमरान मसूद

'सीट बड़ी चीज नहीं, सरकार बदलनी है', सपा से गठबंधन पर बोले इमरान मसूद

यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि सीट बड़ी चीज नहीं है. सरकार बदलना बड़ी चीज है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 19 Oct 2026 05:24 PM (IST)
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यूपी चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है. इस बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया. इमरान मसूद ने सीटों के बंटवारे को लेकर कहा, "सीट बड़ी चीज नहीं, सरकार बदलनी है." चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग लगे हुए हैं अल्लाह बेहतर करेगा.

वहीं सीटों को लेकर मचे घमासान और उन पर लग रहे कई आरोपों पर उन्होंने कहा, "मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ है. मेरा यह था कि इसको हम जल्द से जल्द फाइनल कर लें और मुझे लगता है कि वो स्टेज आ गई और यह फाइनल होने जा रहा है. मेरे ख्याल से यह अक्टूबर के अंदर हो जाना चाहिए."

इमरान मसूद ने सीट बंटवारे पर बताई बड़ी बात

कांग्रेस सांसद ने सीट बंटवारे पर आगे बताया, "यह बातचीत पार्टी के अंदर होती है. अब लगता है कि बहुत जल्दी यह तय हो जाएगा. अब तक कयास आ रहे थे कि हमारा गठबंधन टूट जाएगा या होगा ही नहीं, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन ने दिखा दिया कि गठबंधन तो है और रहेगा." उन्होंने आगे कहा कि सीट मिलना बड़ी चीज नहीं है. सरकार बदलना बड़ी चीज है. सरकार बदलनी है और सरकार बदलकर जाएंगे. 

कांग्रेस की 150 सीटों की मांग पर उनसे सवाल किया गया कांग्रेस के यूपी में 2 विधायक है और 6 सांसद हैं. ऐसे में उन्हें मुश्किल से 50 सीटें मिल पाएंगी. इस पर उन्होंने बताया, "बीजेपी 2 सीटों से आज देश के अंदर कितना फैल गई. केजरीवाल 0 से 67 पर पहुंच गए."

उन्होंने आगे कहा, "यह राजनीति में पता नहीं चलता कब चढ़ जाएंगे और कब उतर जाएंगे. यह चढ़ना उतरना प्रकृति का खेल है और नियम है यह पता चल जाएगा." इमरान मसूद ने आगे कहा, "हम लोगों ने तैयारी की है. हमने 403 सीटों पर तैयारी की है. अगर हम गठबंधन का हिस्सा हैं तो सभी सीटों पर तैयारी करेंगे."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 05:24 PM (IST)
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BJP UP NEWS IMRAN MASOOD SAMAJWADI PARTY CONGRESS UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
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