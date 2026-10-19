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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'BJP के दफ्तर में जूते चलकर रहेंगे', UP चुनाव से पहले इमरान मसूद का बड़ा दावा

'BJP के दफ्तर में जूते चलकर रहेंगे', UP चुनाव से पहले इमरान मसूद का बड़ा दावा

यूपी चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हैं. इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी को लेकर बड़ा दावा कर दिया है. इस दावे से राजनीतिक भूचाल तय माना जा रहा है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 19 Oct 2026 04:50 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी बयानबाजियों को दौर जारी है. इस बीच सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दे दिया है. एबीपी न्यूज से खास बातचीत में इमरान मसूद ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी के दफ्तर में जूते चलकर रहेंगे. उन्होंने कहा कि अभी जब टिकट बंटने शुरू होंगे तो इनके यहां जूतों की बरसात होगी. हमारे यहां तो नहीं होनी.

इमरान मसूद ने आगे कहा कि हमारे यहां कोई गुट नहीं है. अजय राय के मामले पर कहा कि उन्होंने गुस्से में थोड़ा बहुत बोल दिया. उनका आशय नहीं था. वहीं उन्होंने चुनाव आयोग पर भी खुलकर बात की.

एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर साधा निशाना

इमरान मसूद ने चुनाव आयोग को लेकर कहा, "हम यह नहीं कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. हम कह रहे हैं कि एसआईआर के अंदर जो 13 करोड़ लोगों के नाम काट दिए गए. बंगाल चुनाव में वोट डिलीट किए. उसके बाद बहाल किया लेकिन मताधिकार से वे वंचित हो गए. लूटकर वहां सरकार बना ली. यही आपने बिहार में किया और बंगाल में भी किया. पारदर्शिता भी दिखाई देनी चाहिए."

सपा से सीट शेयरिंग पर क्या बोले इमरान मसूद?

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) के बीच सीट बंटवारे की बातचीत और व्यापारियों के हो रहे नुकसान के मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और छोटे व्यापारियों की स्थिति को लेकर सवाल उठाए.

सपा नेताओं की ओर से कांग्रेस को 50 सीटों को लेकर परेशानी न होने संबंधी बयान पर उन्होंने कहा कि इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने इंडिया गठबंधन की मजबूती का जिक्र करते हुए कहा कि गठबंधन एकजुट होकर खड़ा है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
BJP UP NEWS IMRAN MASOOD CONGRESS UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
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