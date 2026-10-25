फारूक अब्दुल्ला के पाक-कश्मीर वाले बयान पर भड़के यूपी के मौलाना, सुनाई खरी-खोटी

जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर अब धार्मिक नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है. मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और मौलाना सैफ अब्बास ने उनके बयान पर नाराजगी जताते हुए सुरक्षा और कश्मीर के मुद्दे पर अपनी बात रखी. दोनों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा को लेकर किसी दूसरे देश पर भरोसा जताना सही नहीं है.

मौलाना सैफ अब्बास ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा, "फारूक अब्दुल्ला साहब का जो बयान आया है, मैं समझता हूं कि उन्हें खुलकर बोलना चाहिए था. उन्होंने जिस तरीके से बात कही है, वह गलत है. उन्हें दिल्ली से उम्मीद नहीं है. आखिर दिल्ली से उन्हें किस बात की उम्मीद नहीं है? अगर वह यह कहते हैं कि उनकी सुरक्षा पाकिस्तान करेगा, तो मैं समझता हूं कि वह पता नहीं किस सपनों और ख्यालों में हैं."

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उन्होंने आगे कहा, "हमें दिल्ली से उम्मीद थी कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हमें कश्मीर का वह हिस्सा मिल जाएगा, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है. यह बात समझ में आ सकती है. हर किसी को यही उम्मीद है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला हमारा कश्मीर का हिस्सा हमें निश्चित रूप से वापस मिलेगा और अखंड भारत का सपना पूरा होगा."

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पाकिस्तान की सुरक्षा पर भी उठाए सवाल

मौलाना सैफ अब्बास ने फारूक अब्दुल्ला के बयान को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ते हुए कहा, "जहां तक फारूक अब्दुल्ला साहब की बात है, देखिए, वह कश्मीर में राजनीति कर रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखकर इस तरह का बयान दे रहे हैं. मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान खुद दर-दर जाकर अपनी सुरक्षा के लिए मदद तलाश रहा है और अपनी हिफाजत की चिंता कर रहा है, वह हमारा क्या कर सकता है?"

उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि अगर भारत चाह ले, तो आज पूरा कश्मीर हमारे पास होगा. कश्मीर हमारा है और हमारे पास ही है. अब इस पर यही कहा जा सकता है कि यह उनकी उम्र का तकाजा है, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह का बयान दिया."

मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया आपत्तिजनक

मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी फारूक अब्दुल्ला के बयान पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, "इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम हमारी सुरक्षा बलों ने हमेशा किया है. यही वजह है कि वहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती हमेशा रही है, जिनमें भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस शामिल हैं. इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि वहां की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है."

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उन्होंने आगे कहा, "इसलिए यह कहना कि कोई दूसरा देश वहां की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है. यह बयान अत्यंत आपत्तिजनक और निंदनीय है. जिसने भी यह बयान दिया है, उसे अपने बयान पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और इसे वापस लेना चाहिए. हम सभी भारतीयों को अपने सुरक्षा बलों पर पूरा भरोसा और विश्वास है."