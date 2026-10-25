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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफारूक अब्दुल्ला के पाक-कश्मीर वाले बयान पर भड़के यूपी के मौलाना, सुनाई खरी-खोटी

फारूक अब्दुल्ला के पाक-कश्मीर वाले बयान पर भड़के यूपी के मौलाना, सुनाई खरी-खोटी

फारूक अब्दुल्ला के पाक-कश्मीर बयान पर मौलाना सैफ अब्बास और खालिद रशीद फरंगी महली ने नाराजगी जताई. दोनों ने जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा और भारतीय सुरक्षा बलों पर भरोसा जताते हुए बयान को लेकर सवाल उठाए.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 25 Oct 2026 12:15 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर अब धार्मिक नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है. मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और मौलाना सैफ अब्बास ने उनके बयान पर नाराजगी जताते हुए सुरक्षा और कश्मीर के मुद्दे पर अपनी बात रखी. दोनों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा को लेकर किसी दूसरे देश पर भरोसा जताना सही नहीं है.

मौलाना सैफ अब्बास ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा, "फारूक अब्दुल्ला साहब का जो बयान आया है, मैं समझता हूं कि उन्हें खुलकर बोलना चाहिए था. उन्होंने जिस तरीके से बात कही है, वह गलत है. उन्हें दिल्ली से उम्मीद नहीं है. आखिर दिल्ली से उन्हें किस बात की उम्मीद नहीं है? अगर वह यह कहते हैं कि उनकी सुरक्षा पाकिस्तान करेगा, तो मैं समझता हूं कि वह पता नहीं किस सपनों और ख्यालों में हैं."

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उन्होंने आगे कहा, "हमें दिल्ली से उम्मीद थी कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हमें कश्मीर का वह हिस्सा मिल जाएगा, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है. यह बात समझ में आ सकती है. हर किसी को यही उम्मीद है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला हमारा कश्मीर का हिस्सा हमें निश्चित रूप से वापस मिलेगा और अखंड भारत का सपना पूरा होगा."

 
 
 
 
 
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पाकिस्तान की सुरक्षा पर भी उठाए सवाल

मौलाना सैफ अब्बास ने फारूक अब्दुल्ला के बयान को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ते हुए कहा, "जहां तक फारूक अब्दुल्ला साहब की बात है, देखिए, वह कश्मीर में राजनीति कर रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखकर इस तरह का बयान दे रहे हैं. मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान खुद दर-दर जाकर अपनी सुरक्षा के लिए मदद तलाश रहा है और अपनी हिफाजत की चिंता कर रहा है, वह हमारा क्या कर सकता है?"

उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि अगर भारत चाह ले, तो आज पूरा कश्मीर हमारे पास होगा. कश्मीर हमारा है और हमारे पास ही है. अब इस पर यही कहा जा सकता है कि यह उनकी उम्र का तकाजा है, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह का बयान दिया."

मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया आपत्तिजनक

मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी फारूक अब्दुल्ला के बयान पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, "इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम हमारी सुरक्षा बलों ने हमेशा किया है. यही वजह है कि वहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती हमेशा रही है, जिनमें भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस शामिल हैं. इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि वहां की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है."

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उन्होंने आगे कहा, "इसलिए यह कहना कि कोई दूसरा देश वहां की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है. यह बयान अत्यंत आपत्तिजनक और निंदनीय है. जिसने भी यह बयान दिया है, उसे अपने बयान पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और इसे वापस लेना चाहिए. हम सभी भारतीयों को अपने सुरक्षा बलों पर पूरा भरोसा और विश्वास है."

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 25 Oct 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
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