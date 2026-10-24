बस्ती में SIR में भारी गड़बड़ी! 7 हजार संदिग्धों की जांच, 152 के नाम कई जगह दर्ज

उत्तर प्रदेश के बस्ती में मतदाता सूची के विशेष अभियान के दौरान ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां एक ही व्यक्ति का नाम दो से तीन जगह दर्ज होने की बात सामने आई है. हैरानी की बात यह है कि कुछ मामलों में नाम, पता और फोटो एक जैसे हैं, लेकिन वोटर आईडी यानी EPIC नंबर अलग-अलग हैं, वहीं, कुछ मामलों में एक ही नाम के साथ अलग-अलग तस्वीरें भी दर्ज होने की बात सामने आई है.

आखिर मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति की कई प्रविष्टियां कैसे दर्ज हुईं, क्या ये डेटा एंट्री की गलतियां हैं या सत्यापन में कोई कमी रह गई? इन सवालों के बीच बस्ती के खैर कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर चल रहे विशेष अभियान में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं. बस्ती जिले के निर्वाचन में कर्मचारी पीयूष गुप्ता ने मौखिक रूप से बताया कि लगभग 7 हजार नाम सस्पेक्ट हैं, जिनकी जांच की जा रही है और जो नाम डबल पाए जा रहे हैं, उनको डिलीट किया जा रहा है.

नए नाम जोड़ने और सुधार को लेकर विशेष अभियान

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने और पहले से दर्ज विवरण में संशोधन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. बस्ती जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर बीएलओ की टीमें मतदाताओं के आवेदन ले रही हैं. इस अभियान का उद्देश्य उन लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना है, जिनका अब तक वोट नहीं बना है. साथ ही नाम, पता, फोटो और अन्य विवरणों में मौजूद त्रुटियों को दूर करना भी है. 17 और 24 अक्टूबर को चलाए जा रहे इस अभियान के बीच बस्ती शहर के खैर कॉलेज स्थित मतदान केंद्र से मतदाता सूची की प्रविष्टियों को लेकर कई सवाल सामने आए हैं.

वोटर लिस्ट में आसिया खातून का तीन जगह नाम दर्ज

खैर कॉलेज में अपनी शिकायत लेकर पहुंचीं आसिया खातून ने बताया कि मतदाता सूची में उनका नाम तीन जगह दर्ज है. तीनों प्रविष्टियों में फोटो एक जैसी है, लेकिन EPIC नंबर अलग-अलग हैं. इसी तरह गुड़िया नाम की महिला का नाम दो जगह दर्ज होने की बात सामने आई है. उनके मुताबिक, दोनों जगह EPIC नंबर और फोटो अलग-अलग हैं, जबकि उनके पति राकेश का नाम और पता दोनों वोटर आईडी में समान हैं.

तुर्कहिया की कुसुम देवी का दो बार नाम दर्ज

ऐसा ही एक मामला तुर्कहिया की कुसुम देवी का बताया गया है. कुसुम देवी का नाम मतदाता सूची में दो बार दर्ज है. उनके पति सौरभ का नाम और फोटो समान बताए जा रहे हैं, लेकिन दोनों प्रविष्टियों में EPIC नंबर अलग-अलग हैं. वहीं, अदीबा वहीद, पिता अब्दुल वहीद, का नाम भी दो जगह दर्ज होने की बात सामने आई है. दोनों जगह फोटो समान है, लेकिन EPIC नंबर अलग हैं. अब्दुल हमीद के मामले में भी दो प्रविष्टियों में नाम और फोटो समान होने, जबकि EPIC नंबर अलग-अलग होने की जानकारी दी गई है.

मतदाता सूची के सत्यापन को लेकर उठ रहे सवाल

इन मामलों ने मतदाता सूची के सत्यापन और उसकी शुद्धता को लेकर सवाल खड़े किए हैं. हालांकि, एक ही नाम या फोटो के साथ अलग-अलग EPIC नंबर मिलने भर से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि किसी ने दो बार मतदान किया है या जानबूझकर फर्जी नाम दर्ज कराया गया है. इसके लिए संबंधित रिकॉर्ड की जांच और बीएलओ और निर्वाचन अधिकारियों का सत्यापन जरूरी है. अब देखना होगा कि विशेष अभियान के दौरान सामने आई इन शिकायतों की जांच किस तरह होती है और मतदाता सूची में दर्ज दोहरी प्रविष्टियों को दुरुस्त करने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है?

मतदाता सूची लोकतंत्र में मतदान की बुनियाद है. ऐसे में जरूरी है कि किसी पात्र मतदाता का नाम छूटे नहीं और एक ही व्यक्ति की अनावश्यक दोहरी प्रविष्टियां भी बनी न रहें. बस्ती में विशेष अभियान के दौरान सामने आए ये मामले निर्वाचन अधिकारियों के लिए जांच का विषय हैं. अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि शिकायतों के सत्यापन के बाद मतदाता सूची को कितना सटीक और त्रुटिरहित बनाया जा सकता है.

बस्ती के एडीएम ने क्या कहा?

बस्ती के एडीएम ज्ञान चंद्र गुप्ता ने बताया कि 10 अप्रैल 2026 को हमारा आलेख प्रकाशित हुआ था, संज्ञान में आया है कि अभी कुछ नाम डबल हैं, अभी तक 152 नाम सूची में डबल होने की जानकारी प्राप्त हुई है, उसकी हम जांच कर रहे हैं, जिनका नाम डबल होगा, उसको डिलीट किया जाएगा.

पीलीभीत में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर एक्शन

पीलीभीत में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर SDM रैंक के दो अफसरों मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी को सस्पेंड किया गया है. डीएम आलोक कुमार की रिपोर्ट पर शासन ने एक्शन लिया है. एसआईआर प्रकिया के बाद वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर नाम बदलने का खुलासा होने पर कार्रवाई की गई है. पीलीभीत की सदर विधानसभा 127 में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के आरोप में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, 1989 एवं बीएनएस की धारा न्याय संहिता 2023 के तहत केस दर्ज किया गया. इस में दो SDM और एक कम्प्यूटर ऑपरेटर पर केस दर्ज हुआ था.

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