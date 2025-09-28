उत्तर प्रदेश में I LOVE Muhammad विवाद के बाद अब योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है. खुद सीएम योगी ने ऐसे लोगों को चेतावनी देते हुए आज बलराम में कहा कि याद रखना जब भी दुस्साहस करोगे ऐसी ही पिटोगे जैसे बरेली के अन्दर पीटे गए थे. ये लाइन लिखकर खुद सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक दो मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया है.

वीडियो में सीएम योगी ने कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को सख्त चेतावनी जारी की है. उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर उन्हें बख्सा नहीं जाएगा.

सीएम योगी का बयान

वीडियो में योगी ने कहा कि जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा,जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करेगा, और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानाओ में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगें जहन्नुम का टिकट काटकर दे देंगे. इतना पर्याप्त होगा उसके लिए, ये अराजकता स्वीकार्य नहीं की जाएगी.

'गजवा-ए-हिंद' का जिक्र कर बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले- अगर जहन्नुम में जाना है तो...

आगे कहा कि विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की गयी है. गांव-गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव शासन की योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार पलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर ये अराजकता कैसी. कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए.

सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलाकर उत्तर प्रदेश की पहचान का संकट खड़ा किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था, ये वही लोग हैं जिनके दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास नहीं होता था, और पिछले साढ़े आठ सालों में उनकी मंशा सफल नहीं हुई. अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, वे जितना सोचते हैं, उससे जयादा हमारी पहले से तैयारी रहती है और दुस्साहस करोगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अन्दर पिटे.

बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुआ था बवाल

बता दें कि 26 सितम्बर को जुमे की नमाज के बाद भीड़ जबरन इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में जाना चाह रही थी. कई युवाओं के हाथों में आई लव मुहम्मद लिखे पोस्टर बैनर थे. समझाने पर न मानने पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया. पुलिस ने IMC प्रमुख तौकीर रजा समेत बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया है.