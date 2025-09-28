'गजवा-ए-हिंद' का जिक्र कर बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले- अगर जहन्नुम में जाना है तो...

उत्तर प्रदेश स्थित बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने छांगुर और 'गजवा-ए-हिंद' का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया है. सीएम ने कहा है कि ऐसा सोचने वाले भी नरक में जाएंगे. सीएम ने कहा कि अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया... व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया. उत्साह और उमंग के उत्साह में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुछ प्रयास किया तो मान करके चलिए यह रास्ता उनका सीधे नर्क में जाने का होगा. कुछ लोग रहते भारत में हैं लेकिन गजवा-ए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं.

सीएम ने कहा कि 'गजवा-ए-हिंद' हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा. भारत की धरती ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा. गजवा-ए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा. अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवा-ए-ह हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुछ प्रयास करें और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल के सुन लें. देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं.

'उपचार की व्यवस्था हम कर लेंगे...' सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर से दिया दंगाइयों को अल्टीमेटम

उन्होंने कहा कि जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा. जिससे हिंदू भ्रम में रहे. समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा. लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है और पाप का घड़ा भरेगा इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी.

सीएम ने कहा कि झांगुर जैसे दुष्कर्मियों और राष्ट्रद्रोही तत्वों के द्वारा छगद्म रूप से यह कार्य बलरामपुर की धरती से करने का प्रयास हो रहा था. हमें सतर्क होना होगा. जो लोग हिंदुस्तान की धरती पर रह के भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं. हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं. हमें ऐसे काल नियमियों से सतर्क रहना होगा. उन्हें सख्ती से जवाब देना होगा.