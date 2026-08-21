हाथरस में बनेगा नया स्टेडियम! अपने जन्मदिन पर बीजेपी सांसद ने किया ऐलान

अलीगढ़ की हाथरस लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनूप वाल्मीकि ने अपना जन्मदिन बेहद सादगी भरे अंदाज से मनाया. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने आम जनता के लिए सड़कों से लेकर इगलास में स्टोडियम बनाने तक का ऐलान किया, जिससे कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना हो गया और उन्होंने सांसद पर फूलों की बारिश कर दी.

अनूप वाल्मीकि हाथरस लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं. इगलास कस्बे के एसजेएस स्कूल में उनका जन्मदिन बेहद सादगी के साथ मनाया गया. इस कार्यक्रम में उनके समर्थक 46 किलो का केक लेकर आए थे. इस मौके पर हाथरस के सांसद ने जल्द ही इगलास विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम बनवाने का आश्वासन दिया और सड़कों को ठीक कराने की भी बात की.

बीजेपी सांसद ने किया स्टेडियम बनवाने का ऐलान

अनूप वाल्मीकि का कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्टेडियम बनवाने को लेकर उनके द्वारा पत्राचार किया था अब उसका रास्ता भी साफ हो चुका है. जल्दी इगलास विधानसभा में एक स्टेडियम बनवाया जाएगा, जिससे युवाओं के अंदर जो प्रतिभा है उसको निखारा जा सकेगा. इसको लेकर लगातार तैयारी चल रही है.

बीजेपी सांसद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश भर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, उसी क्रम में अलीगढ़ से मथुरा मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य भी शुरू हो चुका है. अलीगढ़-मथुरा मार्ग और भी सुसज्जित मार्ग के रूप में जल्दी आपके सामने होगा. इगलास में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनमें विकास कार्य सीएम योगी की योजनाओं के तहत ही हुए हैं.

केंद्र और प्रदेश की सरकार के द्वारा विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है. यह काम निरंतर आगे बढ़ता रहेगा किसी भी स्तर पर विकास को बाधित नहीं होने दिया जाएगा. बीजेपी सांसद ने युवाओं को आश्वासन दिया कि युवाओं को प्रगति पथ पर लाने के लिए वह लगातार प्रयास किए जा रहा है.

अनूप वाल्मीकि ने कहा कि उन्हें सांसद बनाने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है. इसे भुलाया नहीं जा सकता है. युवा ही 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आगे लाने का काम करेंगे.

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