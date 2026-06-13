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वीकेंड पर धर्मनगरी में जाम का झाम! हरिद्वार की सड़कों पर रेंगती नजर आईं गाड़ियां

Haridwar News In Hindi: हरिद्वार प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है. यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए चौक-चौराहों पर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात हैं.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Edited By: अजीत | Updated at : 13 Jun 2026 10:50 PM (IST)
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तीर्थ नगरी हरिद्वार में वीकेंड पर भयंकर ट्रैफिक जाम है. हरिद्वार-दिल्ली नेशनल हाईवे पर गाड़ियां रेंगती हुईं नजर आईं. धर्मनगरी में भारी भीड़ से लंबा जाम होने की वजह से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कई घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे. वहीं कई जगह पर एंबुलेंस भी ट्रैफिक जाम फंसी हुई दिखी. 

हर की पौड़ी और आसपास के प्रमुख मार्गों पर फोर व्हीलर गाड़ियां रेंग-रेंग कर चलती नजर आईं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. भीषण गर्मी के बीच जाम में फंसे लोगों को घंटों इंतजार के बाद अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ी.

हरिद्वार प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद

हालांकि बढ़ती भीड़ को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है. यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए चौक-चौराहों पर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं. जो लगातार व्यवस्था बनाने में जुटे हैं.

कई घंटों तक जाम में फंसे यात्री

अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं यात्रियों ने बताया कि तेज धूप में कई घंटों तक जाम में फंसे रहे. यात्रियों का कहना था कि ज्यादा गर्मी है, ऐसे में सरकार को ध्यान देना चाहिए.

सोमवती अमावस्या से पहले हरिद्वार में उमड़े लोग

सोमवती अमावस्या से ठीक पहले हरिद्वार में भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं. भक्तों की बड़ी भीड़ ने ट्रैफिक व्यवस्था की हालत बिगाड़ दी है. चारधाम यात्रा, वीकेंड और स्कूलों की छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं. निजी वाहनों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं. ऐसे में हरिद्वार की ओर जाने वाले करीब सभी रूट पर गाड़ियों का दबाव बढ़ गया है. पुलिस प्रशासन ने इस स्थिति से निपटने के लिए एक स्पेशल ट्रैफिक प्लान और डायवर्सन प्लान तैयार किया है.

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About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
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Published at : 13 Jun 2026 10:49 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Haridwar News
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