'हमारे मुख्यमंत्री को बिना AC नींद नहीं आती...', अखिलेश यादव ने बिजली कटौती को लेकर कसा तंज

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया हैं. सपा मुखिया ने यूपी में बिजली कटौती से लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर भारतीय जनता पार्टी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के लोगों को बिना एसी के नींद नहीं आती लेकिन आम लोगों को बिजली नहीं दी जा रही है.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एटा जनपद पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी, सपा अध्यक्ष ने 2027 में पीडीए फॉर्मूले को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि "पूजनीय शंकराचार्य जी भी पीड़ित, दुखी, अपमानित हो रहे हैं इस सरकार में, वह भी PDA हो गए हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं. आम जनता उनके साथ हैं."

अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर आधी आबादी के आरक्षण की बात कर रहे हैं तो 2027 में लागू कर दें. बहाना क्यों बना रहे हैं जब आरक्षण पास हो चुका है तो उसे लागू कर देना चाहिए.

'बिना एसी के सीएम योगी सो नहीं पाते'

यूपी में बिजली कटौती को लेकर भी अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा और कहा कि "मुझे किसी ने बताया कि हमारे मुख्यमंत्री जी को बिना एसी के नींद ही नहीं आती.. बीजेपी के लोगों को बिना AC के नींद ही नहीं आती और गरीब जनता को इन्होंने बिजली काट-काटकर परेशान कर दिया है. बिजली दे ही नहीं रहे हैं.

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अखिलेश ने कहा कि एटा के लोगों सोचना चाहिए. एटा में बिजली का सबसे बड़ा कारखाना समाजवादियों ने लगाया है. उन्होंने पूछा कि बीजेपी का कोई एक काम ऐसा बता दो जो समाजवादियों से बड़ा और अच्छा हो. बीजेपी ने इससे बड़ा कोई एक काम किया हो वो बताईए. सपा ने जो एंबुलेंस चलाई थी वो एंबुलेंस बंद करवा दी. पुलिस को सौ नंबर दिया था पुलिस को भी करप्ट कर दिया.

हमारी सरकार में कई ऐसे काम हुए जिन पर भाजपा ने अपनी मुहर लगा दी. जवाहर तापीय परियोजना सपा के शासन काल की है और बीजेपी उसे अपना बताती है. सपा मुखिया ने इनके पास किसानों के लिए खाद नहीं.

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