हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUGC के नए नियमों का विरोध, हरिद्वार से दिल्ली तक संतों का मार्च, 8 मार्च को रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन

Haridwar News In Hindi: हरिद्वार में यूजीसी के प्रस्तावित कानून के विरोध में साधु-संतों का प्रदर्शन देखने को मिला है, यूजीसी के विरोध में संत समाज की विशाल पदयात्रा का आगाज हुआ.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 01 Mar 2026 03:16 PM (IST)
About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
Published at : 01 Mar 2026 03:16 PM (IST)
UGC Haridwar News UTTARAKHAND NEWS
