यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन यानी यूजीसी के नए नियमों को लेकर एक बार फिर से विरोध की चिंगारी भड़क गई है, धर्मनगरी हरिद्वार में यूजीसी के नए नियमों को लेकर साधु-संतों का विरोध देखने को मिला है. संत समाज के लोगों ने अपने हाथों में बैनर थाम कर यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया है.



दरअसल, धर्मनगरी हरिद्वार के स्वामी सर्वानंद घाट से यूजीसी के विरोध में संत समाज की विशाल पदयात्रा का आगाज हुआ. यात्रा में यति नरसिंहानन्द, अधीर कौशिक और यति रामस्वरूप आनंद गिरी समेत साधु-संत और अनुयायी शामिल रहे. प्रदर्शन में शामिल लोगों का उद्देश्य यूजीसी के नए नियमों का विरोध करना था.

UGC के प्रस्तावित कानून को बताया 'काला कानून'

संतों ने यूजीसी के प्रस्तावित कानून को “काला कानून” बताते हुए केंद्र सरकार से इसे तत्काल वापस लेने की मांग की. यात्रा के दौरान नारेबाजी करते हुए कहा गया कि शिक्षा और परंपराओं से जुड़े मामलों में संत समाज की अनदेखी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी.

8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन

पदयात्रा में शामिल हुए संतों के अनुसार यह पदयात्रा 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचेगी, जहां दोपहर 12 बजे विशाल शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा. पंडित अधीर कौशिक ने आरोप लगाया कि यह कानून स्वर्ण समाज के बच्चों के भविष्य पर संकट खड़ा कर रहा है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. संत समाज ने अधिक से अधिक लोगों से दिल्ली पहुंचकर अपनी एकजुटता दिखाने की अपील की है और चेतावनी दी है कि यदि कानून वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा.