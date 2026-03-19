हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबस्ती में सक्रिय हुआ 'सिलेंडर चोर गैंग', दिनदहाड़े घर के बाहर से उड़ा ले गए भरा सिलेंडर

बस्ती में सक्रिय हुआ 'सिलेंडर चोर गैंग', दिनदहाड़े घर के बाहर से उड़ा ले गए भरा सिलेंडर

Basti News In Hindi: गैस की किल्लत के बीच सिलेंडर चोरी का सनसनीखेज मामला बस्ती से सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है.

By : सतीश श्रीवास्तव | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 19 Mar 2026 11:08 PM (IST)
Preferred Sources

बस्ती जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के कटरा मोहल्ले में चोरों के दुस्साहस का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक गिरोह ने दिनदहाड़े घर के बाहर रखे भरे हुए गैस सिलेंडर को अपना निशाना बनाया. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और लोग अपनी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. 

वहीं, सिलेंडर चोरी की घटना के बाद पीड़ित परिवार काफी आहत है कि अब उसके घर चूल्हा कैसे जलेगा, सिलेंडर गैस की किल्लत को लेकर बड़ी मुश्किल से भरा हुआ सिलेंडर किसी तरह मिला था लेकिन चोरों ने उस सिलेंडर पर भी हाथ साफ कर दिया है. पीड़ित परिवार काफी परेशान है.

'आर्थिक नुकसान के साथ समय की बर्बादी'

पीड़ित राहुल पाल के मुताबिक, उन्होंने गैस एजेंसी पर लंबी लाइन में लगकर कड़ी मशक्कत के बाद नया सिलेंडर प्राप्त किया था. घर पहुंचने के बाद उन्होंने सिलेंडर को सुरक्षित करने के लिए बाहर रखा, लेकिन इसी बीच चोरों ने हाथ साफ कर दिया. राहुल ने बताया कि सिलेंडर के चोरी होने से उन्हें न केवल आर्थिक नुकसान हुआ है, बल्कि उन्हें दोबारा गैस के लिए वही लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, जो बेहद कष्टदायक है.

सीसीटीवी में कैद हुई चोर की हरकत

घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चोरों ने इसे सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया. पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद फुटेज से स्पष्ट हो रहा है कि आरोपी पहले से ही इलाके की रेकी कर रहा था. फुटेज में देखा जा सकता है कि मौका मिलते ही संदिग्ध युवक बड़ी चतुराई से घर के आंगन में प्रवेश करता है और सिलेंडर उठाकर चंपत हो जाता है. चोरों की बेखौफ हरकत से स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है.

पुलिस ने शुरू की चोर की तलाश

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है. पुलिस के अनुसार, फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. कोतवाली प्रभारी ने बताया कि इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और जल्द ही इस गिरोह का पर्दाफाश कर लिया जाएगा. फिलहाल चोर का चेहरा सामने आने के बाद अब पुलिस उसे पकड़ने के लिए सक्रिय हो गई है.

इस घटना ने कटरा मोहल्ले के लोगों को सतर्क कर दिया है. लोगों का कहना है कि अब घर के बाहर छोटी-मोटी चीजें रखना भी असुरक्षित हो गया है. पुलिस ने भी जनता से अपील की है कि वे अपने गैस सिलेंडर, वाहन या अन्य कीमती सामान को घर के अंदर रखें और बाहर की गतिविधियों पर नजर रखें.

और पढ़ें
Published at : 19 Mar 2026 11:08 PM (IST)
Tags :
Basti News UP NEWS Basti News In Hindi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती में सक्रिय हुआ 'सिलेंडर चोर गैंग', दिनदहाड़े घर के बाहर से उड़ा ले गए भरा सिलेंडर
बस्ती में सक्रिय हुआ 'सिलेंडर चोर गैंग', दिनदहाड़े घर के बाहर से उड़ा ले गए भरा सिलेंडर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: गंगा में इफ्तारी पर यूपी में सियासत तेज, योगी के मंत्री ने सुना दी खरी-खरी
वाराणसी: गंगा में इफ्तारी पर यूपी में सियासत तेज, योगी के मंत्री ने सुना दी खरी-खरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Saharanpur News: 'इंदिरा गांधी ने निक्सन को कैसे जवाब दिया था...', धुरंधर 2 पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बयान
'इंदिरा गांधी ने निक्सन को कैसे जवाब दिया था...', धुरंधर 2 पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: जंगलो में आग की घटनाओं से निपटने के लिए बनी रणनीति, वन विभाग जुटा रहा डेटा
उत्तराखंड: जंगलो में आग की घटनाओं से निपटने के लिए बनी रणनीति, वन विभाग जुटा रहा डेटा
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: ईरान ने किया तेल-गैस पर हमला, दुनिया में हाहाकार | World War3 | Trump | PM Modi
Iran Israel War: तेल की आग में जला मिडिल ईस्ट! | Donald Trump | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: युद्ध कहीं और, मार भारत में क्यों? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण |Irsan US Israel War
Iran Israel War: ईरान के हमलों से हिली दुनिया, तेल-गैस कीमतों में भारी उछाल | Trump
दमदार एक्शन, इंटेंस एक्टिंग और शॉकिंग क्लाइमेक्स के साथ ‘Dhurandhar: The Revenge’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका का बड़ा एक्शन, 50 देशों के लिए वीजा बॉन्ड किया अनिवार्य, लिस्ट में भारत-पाकिस्तान भी शामिल?
अमेरिका का बड़ा एक्शन, 50 देशों के लिए वीजा बॉन्ड किया अनिवार्य, लिस्ट में भारत-पाकिस्तान भी शामिल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: यूपी में फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चा, सपा के इन बागी नेताओं की लग सकती है लॉटरी
यूपी में फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चा, सपा के इन बागी नेताओं की लग सकती है लॉटरी
ओटीटी
यामी गौतम, तमन्ना भाटिया ने ढाया कहर, बॉबी देओल भी आए नजर, अमेजन प्राइम के इवेंट में दिखा सितारों का जलवा
यामी गौतम, तमन्ना भाटिया ने ढाया कहर, बॉबी देओल भी आए नजर, अमेजन प्राइम के इवेंट में दिखा सितारों का जलवा
इंडिया
India-Iran Relations: 'जंग में जीतेगा ईरान, भारत को...', पूर्व RAW चीफ ने किया चौंकाने वाला दावा, बताया दोनों देशों का कनेक्शन
'जंग में जीतेगा ईरान, भारत को...', पूर्व RAW चीफ ने किया चौंकाने वाला दावा, बताया दोनों देशों का कनेक्शन
आईपीएल 2026
CSK से राजस्थान में आया खिलाड़ी IPL 2026 से हो सकता है बाहर! RR की टेंशन बढ़ी
CSK से राजस्थान में आया खिलाड़ी IPL 2026 से हो सकता है बाहर! RR की टेंशन बढ़ी
इंडिया
‘सभी तेल-गैस कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से...’, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा आदेश
‘सभी तेल-गैस कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से...’, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा आदेश
शिक्षा
यूपी में स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती शुरू, 26 मार्च तक करें आवेदन;जानें प्रक्रिया
यूपी में स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती शुरू, 26 मार्च तक करें आवेदन;जानें प्रक्रिया
यूटिलिटी
ऑफ सीजन में गोवा घूमने जा रहे हैं तो भूलकर भी न करना ये गलतियां, वरना जाना पड़ेगा जेल
ऑफ सीजन में गोवा घूमने जा रहे हैं तो भूलकर भी न करना ये गलतियां, वरना जाना पड़ेगा जेल
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
Embed widget