'इंदिरा गांधी ने निक्सन को कैसे जवाब दिया था...', धुरंधर 2 पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बयान

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने फिल्म धुरंधर: द रिवेंज को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने फिल्म को लेकर कहा कि ऐसी फिल्मों में दिखाई जा रही बातें वास्तविकता से दूर हैं और लोग इस पर आसानी से भरोसा नहीं करेंगे.

एएनआई से बातचीत के दौरान इमरान मसूद ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा. उन्होंने नोटबंदी के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ और आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में लिए गए कई फैसलों का असर अब धीरे-धीरे सामने आ रहा है और इतिहास इन सबको दर्ज कर रहा है.

अडानी को बाचने के लिए ट्रंप के सामने हाथ जोड़ रहे पीएम

इमरान मसूद ने कहा कि अगर किसी नेता की तारीफ करनी है तो उन उदाहरणों को सामने लाना चाहिए, जहां देशहित में मजबूत फैसले लिए गए हों. इस संदर्भ में उन्होंने इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने निक्सन को कैसे जवाब दिया था. प्रधानमंत्री मोदी अडानी और खुद को बचाने के लिए ट्रंप के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं. उन्हें पता है कि देश को नुकसान हो रहा है, लेकिन फाइलें हैं इसलिए वे मजबूर हैं.

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गंगा नदी तक साफ नहीं कर पाई केंद्र- इमरान मसूद

मसूद ने कहा कि पिछले 12 साल के फैसलों को अगर आप उठाकर देखें, तो राहुल गांधी ने जो-जो कहा था उन फैसलों की एक-एक करके समीक्षा कर लीजिए- वो सही साबित हो रहा है. साथ ही नरेंद्र मोदी ने जो कहा, वो गलत साबित हो रहा है. उन्होंने कहा कि नमामि गंगे योजना पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए गए, लेकिन क्या गंगा साफ हुई. क्या गंगा नदी को सच में साफ कर पाए. गंगा में अभी भी चार-चार नाले गिर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि अगर चार लोग वहां इफ्तार कर लें, तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है. लेकिन जो क्रूज चल रहे हैं, उनका गंदा पानी सीधे गंगा में डाला जा रहा है. उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती. उनका कहना है कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान हटाकर समाज में धार्मिक और सांप्रदायिक बहस को बढ़ावा दे रही है.

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