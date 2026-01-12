सपा सांसद के बयान पर हरिद्वार के संतों में गुस्सा, भगवान राम को बताया था 'समाजवादी'

उत्तर प्रदेश की चंदौली संसदीय से सीट से समाजवादी पार्टी सांसद वीरेंद्र सिंह द्वारा भगवान श्रीराम को लेकर दिए गए बयान पर उत्तराखंड के संतों का गुस्सा फूट पड़ा है. संतों ने सांसद वीरेंद्र सिंह को समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला है. हरिद्वार के संतों में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान को लेकर गुस्सा है.

बड़ा उदासीन अखाड़े के महंत सूर्य मुनि महाराज जी का कहना है कि "जितनी भी नेतागिरी है, वह सब सनातन धर्म पर कर लो, कोई बोलने वाला नहीं है. जिसके मन में आया उठकर भगवान का राम को गाली देना शुरू कर दिया, माता सीता को गाली देना शुरू कर दिया." उन्होंने कहा कि, "हमको तो समझ में आता है कि समाजवादी पार्टी है वह केवल और केवल रामचरितमानस जलाने का काम करती है."

सपा सांसद ने क्या बयान दिया?

समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भगवान श्रीराम विचारों से समाजवादी थे. इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वनवास के दौरान राजाओं के बदले उन्होंने PDA के लोगों से मदद ली थी.

'अशिक्षित हैं सपा सांसद वीरेंद्र सिंह'

वही, नागेंद्र ब्रह्मचारी जी महाराज ने सपा सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर कहा कि, वीरेंद्र सिंह अशिक्षित हैं, क्योंकि उस समय ना तो बीजेपी थी और ना ही कांग्रेस थी. त्रेता युग के समय कोई पार्टी नहीं थी. प्रभु श्रीराम केवल रावण को तारने के लिए आए थे. वहीं, नागेंद्र ब्रह्मचारी का कहना है कि डिप्टी सीएम बीजेपी के थे, बीजेपी के ही रहेंगे. वह कहीं नहीं जाएंगे, यह सभी दर-दर की बातें हैं.

'अखिलेश अपने सांसदों को भाषा का संयम रखने की सलाह दें'

वहीं, पंचायती अखाड़ा बाहर निरवादी श्री महंत रवींद्र पुरी जी महाराज का कहना है कि, भगवान श्री राम के विषय में जो वक्तव्य चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह का है, वह कटी निधान्य है. भगवान श्रीराम ने सबको गले लगाया, जात-पात का कोई भेदभाव भगवान श्रीराम के राज में नहीं था. संतों ने सपा चीफ अखिलेश यादव को सलाह दी है कि वह अपने सांसदों को भाषा संयम रखने की सलाह दें. फिलहाल सपा सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है.

