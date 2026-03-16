बस्ती में दबंगों का कहर, वीडियो बनाने पर युवक को पीटा, माता-पिता पर भी हमला

बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र के बेनीपुर गांव में रविवार (15 मार्च 2026) को दबंगों ने वीडियो बनाने पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, बीच-बचाव करने पहुंचे युवक के माता-पिता पर भी आरोपियों ने हमला कर घायल कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, मारपीट में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित राम बहोर का पुत्र अविनाश घर के काम से पटरा लेने जा रहा था. रास्ते में एक लोडर गाड़ी खड़ी थी, जिसे देखने के लिए अविनाश रुक गया. आरोप है कि अविनाश के हाथ में मोबाइल फोन देखकर लोडर सवार आरोपी अजय, विजय, राम प्रकाश और लवकुश समेत कई अन्य लोगों ने अविनाश को गालियां दीं और उसे जमीन पर पटककर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया.

बीच-बचाव करने पहुंचे माता-पिता को पीटा

बेटे की जान बचाने के लिए जब पिता राम बहोर और मां निर्मला मौके पर पहुंचे, तो हमलावरों ने उन पर भी हमला बोल दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, करीब आधा दर्जन हमलावर लाठी-डंडों से लैस होकर आए और पूरे परिवार पर टूट पड़े. निर्मला और राम बहोर के सिर पर गंभीर हमले किए गए, जिससे वे मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े. हमलावर यहीं नहीं रुके, उन्होंने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए.

पीड़ितों ने पुलिस को सुनाई आपबीती

खून से लथपथ हालत में पीड़ित परिवार कलवारी थाने पहुंचा और आपबीती सुनाई. पुलिस ने घायल अवस्था में ही पीड़ितों का चिकित्सीय परीक्षण कराया है. थानाध्यक्ष संतोष सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बताया कि तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत और गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है.

मामले में पुलिस अधिकारी क्या बोले?

वहीं, इस घटना के बाबत थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि वीडियो बनाने जैसी मामूली बात पर इतना बड़ा हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आरोपियों की पहचान हो चुकी है और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं. उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही सभी हमलावर सलाखों के पीछे होंगे. फिलहाल, सभी चार आरोपी को एसडीएम ने तत्काल जमानत पर रिहा कर दिया है. अब पीड़ित परिवार को फिर से अपनी जान माल का खतरा मंडरा रहा है.