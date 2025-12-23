हरिद्वार ब्लाइंड मर्डर केस का 11 महीने बाद खुलासा, प्रेम प्रसंग में होमगार्ड ने ली थी जान

उत्तराखंड में हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गढ़मीरपुर में 18 जनवरी 2025 को हुए सनसनीखेज लैब कर्मचारी हत्याकांड से पुलिस ने करीब 11 महीने बाद पर्दा उठा दिया है. इस अंधे हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी होमगार्ड अभिमन्यु को गिरफ्तार किया है, जिसने प्रेम प्रसंग के चलते युवक की गोली मारकर हत्या करने की बात कबूल की है.

मंगलवार (23 दिसमबर) को रानीपुर कोतवाली में आयोजित प्रेस वार्ता में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बहादराबाद स्थित पैथोलॉजी लैब में काम करने वाले 21 वर्षीय वसीम का शव 18 जनवरी को सड़क किनारे पड़ा मिला था. शुरुआती जांच में मामला सड़क हादसा माना गया, लेकिन सुपुर्द-ए-खाक से पहले शव को नहलाते समय कमर में संदिग्ध निशान मिलने पर परिजनों को शक हुआ.

जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया,पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से मौत की पुष्टि हुई, जिसके बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई. पुलिस ने कई कड़ी जोड़ने की इस दौरान कोशिश की लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी. पुलिस के लिए ये केश एक चुनौती बन चुका था, फिर भी टीम ने हार नहीं मानी और आखिर में कातिल तक पहुंच ही गयी.

महिला को परेशान करने की वजह बनी हत्या

एसएसपी ने बताया कि लंबे समय तक सुराग न मिलने पर मामले की जांच एसपी सिटी के नेतृत्व में विशेष टीम को सौंपी गई. पुराने साक्ष्यों की दोबारा जांच और संदिग्धों से पूछताछ के बाद पुलिस ने सोमवार को अभिमन्यु को हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका एक महिला होमगार्ड से प्रेम संबंध था और वसीम द्वारा महिला को परेशान किए जाने से वह नाराज था. इसी रंजिश में उसने हत्या की साजिश रची और 18 जनवरी को लैब से लौट रहे वसीम को तमंचे से गोली मार दी.

महिला होमगार्ड की नहीं मिली भूमिका

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया है. जांच में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महिला होमगार्ड की इस वारदात में कोई भूमिका नहीं पाई गई है. पुलिस अब आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है.