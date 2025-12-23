उत्तर प्रदेश स्थित सहारनपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री बनाने वाले बयान पर अब सफाई दी है.

उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के बारे में सवाल किया गया था और मैंने कहा था कि वे दूसरी इंदिरा गांधी हैं. इंदिरा गांधी के चश्मे से यदि हम इन्हें देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अगर इनके हाथों में कमान होती तो बांग्लादेश में हिंदुओं का वह हाल न होता जो हुआ है. राहुल गांधी हमारे सर्वमान्य नेता हैं.

क्या कहा था इमरान मसूद ने?

बता दें बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी वाड्रा को पीएम बनाने की वकालत की थी. कांग्रेस सांसद ने कहा कि प्रियंका गांधी को पहले प्रधानमंत्री बनाइए और फिर देखिए इंदिरा गांधी की तरह वह कैसे जवाब देती हैं.हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर भारत में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है.

भाजपा ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर आरोप लगाया है कि वे गाजा के मुद्दे पर तो आवाज उठाती हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की बदतर स्थिति पर चुप्पी साधे रहती हैं. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी का बचाव किया है.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि बांग्लादेश में पिछली बार जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था, तो सबसे ज्यादा बोलने का काम प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही किया था. प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए, फिर देखिए वह इंदिरा गांधी की तरह कैसे जवाब देती हैं.इंदिरा गांधी ने जैसे पाकिस्तान से अलग कर बांग्लादेश को बनाया था, उसी तरह प्रियंका गांधी ऐसा इलाज करेंगी कि बांग्लादेश भारत विरोधी अड्डा नहीं बन पाएगा.जब उनसे पूछा गया कि अगर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगी तो राहुल गांधी क्या करेंगे, तो इमरान मसूद ने जवाब दिया राहुल जी भी वहीं करेंगे. वे भी तो वहीं हैं. राहुल और प्रियंका अलग-अलग नहीं हैं. एक चेहरे की दो आंखें हैं. ये इंदिरा गांधी के पोते-पोती हैं. ये आंखें हैं, इन्हें अलग-अलग नहीं देखा जाना चाहिए.