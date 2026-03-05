बागपत में बड़ी वारदात, समीर ने अमृत शर्मा को दावत के बहाने बुलाया, चाकुओं से कर दी हत्या

दुल्हैंडी की देर शाम तितरौदा गांव में कुछ युवकों ने अमृत शर्मा की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी. मृतक पक्ष का आरोप है कि वह समीर के बुलावे पर उसे होली की दावत देने के लिए गए थे, लेकिन समीर नहीं बल्कि दूसरे मुस्लिम युवक वहां पर मिले हैं.

मृतक के भाई का कहना है कि पुलिस ने उनकी तहरीर पर नहीं बल्कि स्वयं अपनी मर्जी से आरोपियों के नाम मुकदमे में शामिल किए हैं. जिनमें चार नाम मुस्लिम और एक नाम दलित युवक चिंकू का भी शामिल है. आरोपियों के एनकाउंटर की मांग भी की है.

चाकू से हमला कर उतारा मौत के घाट

बड़ावद गांव के रहने वाले राज किशोर शर्मा ने पुलिस को बताया कि उसका 17 वर्षीय बेटा अमृत शर्मा अपने भाई सागर उर्फ सरवन शर्मा, दोस्त कार्तिक व बॉबी के साथ होली खेलने के लिए अपने दोस्त समीर निवासी तितरौड़ा गांव में गया था. उसके बाद अमृत अपने दोस्तों के साथ सामान लेने के लिए साजिद की दुकान पर चला गया. वहां पर उसकी चिंकू के साथ कहासुनी हो गई. चिंकू, उसके साथ सुहैल, अनस, शौकीन, सुहैल ने अमृत पर चाकुओं से हमला कर दिया. अमृत के भाई सागर और दोस्त ने उसे चिंताजनक हालत में आस्था अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सिंघावली अहीर थाना पुलिस ने सुहैल पुत्र महबूब, अनस पुत्र सीनू, शौकीन पुत्र मीनू, चिंकू पुत्र मप्पल निवासी तितरौदा व अन्य युवक सुहैल निवासी अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस अभी इस मामले में कुछ बताने को तैयार नहीं है.

आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर रहा पीड़ित परिवार

उधर, अमृत के छोटे भाई ने बताया कि समीर ने उन्हें वहां पर बुलाया था. वह मौके पर पहुंचें तो समीर वहां नहीं था जबकि अन्य पांच-छह लोग मौजूद थे. समीर के नाम का उसके भाई ने दुकान से सामान लिया. इसी दौरान आरोपियों ने बहाने से झगड़ा कर उसके भाई अमृत की हत्या कर दी. उन्होंने जिन आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी थी उसे दर्ज नहीं किया बल्कि अपने आप मुकदमा दर्ज किया. जिसमें हिंदू युवक का नाम भी शामिल कर लिया. अमृत का फोन समीर के पास था. उसने फोन से कॉल डिटेल व कॉल रेकॉर्डिंग डिलीट कर दी है. उधर, हिंदू संगठन के लोगों ने आरोपियों का एनकाउंटर करने की मांग की है. उधर, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वह आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं.

